Смольный прорабатывает пять офсетных контрактов на поставку медикаментов

Правительство Санкт-Петербурга прорабатывает пять офсетных контрактов на поставку лекарственных препаратов, о работе над их запуском заявил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

В ходе XV Международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?» он отметил, что проработкой новых контрактов занялись после того, как получили опыт по первому. В Смольном допускают возможность заключения офсетов между регионами, там готовы рассмотреть вариант оформления договоренностей с Ленинградской областью. Помимо контрактов в сфере фармакологии, правительство Петербурга также изучает аналогичный вопрос в отношении сферы технологий модульных конструкций и медицинских изделий.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в строительство завода предприятия «Р-Фарм», который возводят в рамках первого заключенного офсетного контракта, Смольный намерен привлечь свыше 4 млрд рублей инвестиций.

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