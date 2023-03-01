Смольный оценил объем инвестиций на строительство завода «Р-Фарм» в 4 млрд рублей

Власти Санкт-Петербурга намерены привлечь не менее 4 млрд рублей инвестиций в строительство нового предприятия фармацевтического производителя «Р-Фарм», сообщила пресс-служба Смольного. Завод будет построен в рамках исполнения первого заключенного городом офсетного контракта.

«Общий объем инвестиций компании составит более 4 млрд рублей: 2,9 млрд рублей — в строительство и оснащение, 1,2 млрд рублей — затраты на НИОКР и освоение технологий»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что город рассчитывает на создание на предприятии до 300 высокотехнологичных рабочих мест.

По условиям контракта, «Р-Фарм» должен течение первых трех лет создать в Петербурге новое высокотехнологичное производство полного цикла, где будут выпускать 31 наименование лекарств, в том числе для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний и сахарного диабета. При начальной стоимости контракта в 16,8 млрд рублей компания предложила 8,7 млрд.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «"Р-Фарм" полкчит офсетом».

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