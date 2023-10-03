Краевые власти планируют приобрести в лизинг суда на подводных крыльях
В бюджете Пермского края на 2024–2026 годы планируется заложить средства на приобретение в лизинг двух судов на подводных крыльях для перевозки пассажиров водным транспортом. Информация об этом содержится в пояснительной записке к проекту бюджета региона на предстоящую трехлетку, который 29 сентября был внесен на рассмотрение заксобрания Прикамья. Как следует из документа, на эти цели в 2024–2026 годах планируется выделять по 23 млн руб. ежегодно. Объем расходов определен на основании уже поступившего коммерческого предложения АО «Государственная транспортная лизинговая компания».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Напомним, в начале марта этого года в краевую рабочую группу по водному транспорту включили представителей аффилированных друг с другом АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» и АО «НПП “Радар ММС”», которые совместно разрабатывают и создают скоростные суда и экранопланы нового поколения. В частности, среди основных совместных проектов компаний — речные пассажирские суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» и 2019-го «Метеор-120Р». Позже в краевом минтрансе сообщали, что в регионе в среднесрочной перспективе планируется рассмотреть возможность обновления подвижного состава внутреннего водного транспорта, в том числе использование судов на подводных крыльях.