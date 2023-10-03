Краевые власти планируют приобрести в лизинг суда на подводных крыльях

В бюджете Пермского края на 2024–2026 годы планируется заложить средства на приобретение в лизинг двух судов на подводных крыльях для перевозки пассажиров водным транспортом. Информация об этом содержится в пояснительной записке к проекту бюджета региона на предстоящую трехлетку, который 29 сентября был внесен на рассмотрение заксобрания Прикамья. Как следует из документа, на эти цели в 2024–2026 годах планируется выделять по 23 млн руб. ежегодно. Объем расходов определен на основании уже поступившего коммерческого предложения АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Напомним, в начале марта этого года в краевую рабочую группу по водному транспорту включили представителей аффилированных друг с другом АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» и АО «НПП “Радар ММС”», которые совместно разрабатывают и создают скоростные суда и экранопланы нового поколения. В частности, среди основных совместных проектов компаний — речные пассажирские суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» и 2019-го «Метеор-120Р». Позже в краевом минтрансе сообщали, что в регионе в среднесрочной перспективе планируется рассмотреть возможность обновления подвижного состава внутреннего водного транспорта, в том числе использование судов на подводных крыльях.