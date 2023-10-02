Setl Group согласовали застройку жильем площадки рядом с ОЭЗ «Новорловская»

Участок на Заповедной улице возле особой экономической зоны «Новоорловская» застроит жильем Setl Group. Как следует из данных ЕГРН, девелоперу принадлежит 19,2 га в этом месте. В пятницу город одобрил возведение на сельскохозяйственной территории многоквартирного дома, объектов социальной, спортивной и гостиничной инфраструктуры, но не назвал инвестора проекта.

Землю на Заповедной улице Setl Group приобрела в декабре 2022 года у ГК Nordest. В прошлом году градостроительная комиссия утвердила проект по строительству в этом месте 131,7 тыс. кв. м. жилья и гостиницы на 18,6 тыс. кв. м.

Это не единственный проект Setl Group в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сейчас девелопер строит жилой комплекс комфорт-класса «Прайм Приморский» на Парашютной улице. Также ему принадлежит 933 га в районе Каменка, где можно построить 4 млн кв. м жилья. В сентябре правительство Санкт-Петербурга согласовало застройку это площадки, которая имеет статус сельскохозяйственной.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Setl Group приобрела у ГК Nordest участок площадью более 900 га, который расположен в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Константин Куркин

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