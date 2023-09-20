Setl Group купила участок площадью 900 га на севере Петербурга

Setl Group закрыла одну из крупнейших сделок на земельном рынке РФ, приобретя у ГК Nordest участок площадью более 900 га в районе Каменка в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом «Ъ» рассказали два источника на рынке недвижимости. Также эта информация подтверждается данными Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Участок расположен севернее Юнтоловского лесопарка. На территории, которая ранее имела сельхозназначение, можно построить примерно 4 млн кв. м недвижимости. Застройщику удалось добиться разрешения петербургских властей возвести там жилье. Эксперты полагают, что сделка может быть безденежной и предполагать получение продавцом доли в проекте в 10–15%.

В Setl Group подтвердили «Ъ», что пополнили земельный банк на перспективу. Конкретные параметры проекта будут понятны позже, пояснили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комиссия по генплану Петербурга согласовала перевод в зоны высокоэтажной жилой застройки земельных участков около Юнтоловского заказника. Заявителем выступила компания ООО «Технополе».

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