ЛВЗ «Георгиевское» нарастил массу

В ходе банкротства совладельца ликеро-водочного завода «Георгиевское» Сергея Гетманского суд вернул в конкурсную массу права на долю производственно-складского объекта в Сочи. Продажа имущества незадолго до банкротства господина Гетманского признана недействительной, так как продавец и покупатель Максим Коробка являлись аффилированными лицами. ЛВЗ «Георгиевское», крупный производитель алкоголя, обанкротился в 2014 году с задолженностью на 696 млн руб., Сергей Гетманский привлечен к субсидиарной ответственности по долгам предприятия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас объекты в Сочи используются под производство минводы, а также под офисы и склады

Фото: kubanmakler.ru Сейчас объекты в Сочи используются под производство минводы, а также под офисы и склады

Фото: kubanmakler.ru

Как стало известно «Ъ-Юг», Арбитражный суд Краснодарского края в процессе банкротства предпринимателя Сергея Гетманского аннулировал его сделку с Максимом Коробкой и обязал последнего вернуть в конкурсную массу восемь объектов недвижимости в Сочи. Определение опубликовано в картотеке суда.

Как следует из документа, господин Коробка приобрел у Сергея Гетманского доли в праве собственности на цех розлива, ремонтный цех, два склада, проходную, административное здание, котельную и кафе в Центральном районе Сочи. По данным справочных систем, сейчас объекты используются под производство минеральной воды, а также под офисы и склады. Ранее там располагались помещения торгового дома «Георгиевский», учредителем которого являлся господин Гетманский. Суммарная кадастровая стоимость зданий – 99 млн руб., общая площадь – 2,7 тыс. кв. м.

Сергей Гетманский был признан несостоятельным в апреле 2022 года, заявление о признании его банкротом было подано в суд в мае 2021 года. Финансовый управляющий Дмитрий Клименко, проверяя сделки должника в трехлетний период до начала банкротства, выявил сомнительный договор купли-продажи недвижимости в Сочи, заключенный с Максимом Коробкой в ноябре 2018 года. Управляющий выяснил, что господин Коробка являлся директором ООО «Брэнд», учредителем которого выступал Сергей Гетманский. Таким образом, продавец и покупатель оказались аффилированными лицами.

Приобретая здания, Максим Коробка не мог не знать о финансовых проблемах Сергея Гетманского – совладельца ликеро-водочного завода «Георгиевское», поскольку предприятие было признано несостоятельным еще в 2014 году, считает управляющий.

Цена покупки недвижимости в Сочи, указанная в договоре, составляла 9 млн руб., между тем проведенная в ходе банкротства экспертиза определила рыночную стоимость спорного имущества (права на долю) в 34 млн руб. Более того, Дмитрий Клименко не нашел доказательств того, что Максим Коробка перечислил Сергею Гетманскому денежные средства по сделке.

Суд согласился с доводами управляющего, что продавец и покупатель действовали с целью уменьшения имущества должника, что является злоупотреблением правом и основанием для аннулирования сделки.

К господину Гетманскому установлены требования на 34 млн руб., однако объем претензий кредиторов может возрасти – ранее суд постановил привлечь бизнесмена к субсидиарной ответственности по долгам ЛВЗ «Георгиевское», сумма взыскания будет определена после реализации имущества завода.

Как ранее писал «Ъ-Юг», задолженность предприятия перед ФНС, Сбербанком, Россельхозбанком и другими кредиторами составила 696 млн руб.

По мнению Зои Галеевой, управляющего партнера Центра по работе с проблемными активами, судебный акт с большой долей вероятности будет оставлен без изменения в случае его обжалования.

«Договор был заключен с аффилированным лицом, которое знало или должно было знать о финансовом состоянии должника и, с учетом этого, должно было предполагать, что действительная цель заключения сделки – вывод имущества из-под угрозы обращения взыскания. Существенное отличие рыночной стоимости проданных долей в праве на объекты недвижимости (34 млн руб.) от договорной цены (9 млн руб.) ставит под сомнение добросовестность участников сделки, в связи с чем суд сделал вывод, что действительной целью договора являлось причинение вреда имущественным правам кредиторов», – пояснила юрист.

Анна Перова, Краснодар