Долги «Георгиевского» раздали топ-менеджерам

В Ростове-на-Дону апелляционный арбитражный суд подтвердил законность ареста, под который попало имущество бывших руководителей ликероводочного завода «Георгиевское». Их хотят привлечь к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося предприятия на 696 млн руб. Арест на имущество был наложен в качестве обеспечительной меры.



Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления Сергея Гетманского, Романа Пуры, Святослава Федорова и Владимира Вихарева, бывших топ-менеджеров ЗАО «ЛВЗ “Георгиевское”», которые просили отменить обеспечительные меры в виде ареста принадлежащего им имущества, сообщается на сайте суда. Арест активов инициировала налоговая служба, которая настаивает на привлечении их к субсидиарной ответственности на 696 млн руб. ФНС считает, что своими действиями бизнесмены причинили вред кредиторам обанкротившегося ЛВЗ и должны лично отвечать по его долгам. Сергей Гетманский был генеральным директором предприятия, Владимир Вихарев — исполнительным директором, Роман Пура и Святослав Федоров входили в совет директоров ЗАО «ЛВЗ “Георгиевское”».

Согласно судебным документам, Сергею Гетманскому принадлежит здание в Сочи стоимостью 11 млн руб. Роман Пура владеет земельными участками и квартирами стоимостью 198 млн руб., у Святослава Федорова имеется недвижимость на 136 млн руб. Кроме того, Сергей Гетманский, Роман Пура и Святослав Федоров являются контролирующими акционерами ЗАО «Международный коммерческий центр “Кристалл”», которое владеет крупным торговым центром в Краснодаре (стоимость ТЦ участники рынка оценивают в 1 млрд руб.). Владимир Вихарев владеет автомобилем и, как говорится в его заявлении в суд, не имеет других активов и источников дохода, кроме пенсии. Экс-топ-менеджеры «Георгиевского» просили суд снять арест с их активов, утверждая, что ни один из них не имел отношения к событиям, приведшим к банкротству завода. Однако апелляционный суд в своем решении указал, что процедура банкротства завода занимает длительное время, кредиторы на протяжении многих лет находятся в ожидании удовлетворения своих требований, «следовательно, необходимо обеспечить возможность пополнения конкурсной массы за счет средств субсидиарного должника, в противном случае утрачивается экономический смысл привлечения к субсидиарной ответственности».

Как писал “Ъ-Юг”, ликероводочный завод в Туапсе, выпускавший продукцию под маркой «Георгиевское», был одним из лидеров рынка юга России. Лучшие показатели у предприятия были в 2008 году: выручка составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 141 млн руб. В этот период завод занимал 12-е место в рейтинге Национальной алкогольной ассоциации, включавшем 80 крупнейших производителей России. В 2012 году у предприятия начались финансовые сложности, в 2014 году завод вошел в процедуру банкротства, у него была отозвана лицензия. Сейчас в отношении ЗАО продолжается конкурсное производство, крупнейшие кредиторы — ФНС России (151 млн руб.), Сбербанк (124 млн руб.), Россельхозбанк (152 млн руб.) и Липецккомбанк (126 млн руб.).

По мнению Романа Домащенко, управляющего партнера адвокатского бюро «Домащенко и партнеры», обеспечительные меры в виде ареста имущества топ-менеджеров являются адекватными в данной ситуации: «Вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности еще не разрешен по существу, возможно, суд не найдет оснований для такой меры,— отметил юрист.— Арест не запрещает собственникам пользоваться имуществом, они ограничены только в праве распоряжаться активами, что совершенно логично до вынесения судом решения по существу спора»,— считает собеседник “Ъ-Юг”.

Анна Перова, Краснодар