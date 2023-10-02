Мэрия Воронежа отказалась от идеи создания нового городского кладбища

После неудачной попытки организовать новое городское кладбище в микрорайоне Семилукские Выселки в Левобережном районе Воронежа мэрия отказалась от идеи создать погост в облцентре. Об этом сообщил глава города Вадим Кстенин в ходе еженедельного совещания. Вместо этого чиновники решили расширить границы действующих кладбищ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Как вы знаете, мы долго искали землю и, наконец-то, ее нашли, но, как оказалось, чтобы найти в таком плотном, густонаселенном городе свободные земельные участки для возможности организации городского кладбища, должны сойтись несколько составляющих: наличие инженерных коммуникаций, нормальная транспортная доступность этого места, чтобы поблизости не было жилья. К сожалению, в Воронеже найти такие земельные участки — это несбыточная мечта»,— сказал господин Кстенин.

Градоначальник заявил, что увеличение границ действующих кладбищ «позволит кратко увеличить их емкость» и «снизить остроту» проблемы нехватки участков для захоронений, «как минимум, на десятки лет». По его словам, на сегодня проведены необходимые изыскательские работы и сформирована градостроительная документация. Вопрос увеличения площади погостов согласован с региональным управлением лесного хозяйства, ожидается положительное решение Рослесхоза.

«Не вижу оснований Рослесхозу не согласовывать нам такие мероприятия, поскольку это не будет влечь за собой ни вырубку деревьев, ни нанесение какого-либо ущерба лесным насаждениям. Как только это все свершится, мы обязательно вас проинформируем»,— заключил мэр.

О планах по организации кладбища в Семилукских Выселках господин Кстенин сообщал в начале прошлого года. По его словам, это была единственная территория, «которая по своим параметрам — по площади, по действующим ограничениям — подходила под такое назначение». Однако после протестов местных жителей, касающихся близости погоста, власти отказались от своей идеи.

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Алина Морозова

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