Художнице Александре Скочиленко продлили арест на три месяца

Петербургская художница и журналистка Александра Скочиленко, обвиняемая в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ), останется в СИЗО до 10 января 2023 года. Решение о продлении меры пресечения на три месяца вынес Василеостровский районный суд на заседании сегодня, 2 октября.

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Как передает корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда, сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест или ограничение определенных действий. Прокурор и судья высказались об отсутствии оснований для этого.

Адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения из-за ухудшения психологического и физического состояния здоровья. По словам самой госпожи Скочиленко, она неоднократно жаловалась в медчасть, однако квалифицированной помощи получить не может. Художница утверждает, что лекарства, которые выдают ей в СИЗО, ей не помогают.

«Чтобы поставить достоверный диагноз, необходимо обследоваться в определенной больнице с определенными препаратами, которых нет в медсанчасти»,— заявила адвокат Яна Неповиннова. При этом, по словам стороны защиты, частные врачи не могут попасть к ней из-за проведения заседаний.

Гособвинитель Александр Гладышев заявил, что оснований для изменения меры пресечения не имеется. По его словам, условия в СИЗО соответствуют тем, в которых должны содержаться люди с теми заболеваниями, которые есть у подсудимой. Среди диагнозов Саши Скочиленко фигурируют целиакция, биполярное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство и порок сердца.

Саша Скочиленко находится в СИЗО уже полтора года. В марте 2022 года художница заменила пять ценников в магазине на Васильевском острове на листовки с информацией о ходе боевых действий на Украине. В апреле девушку задержали, обвинив в распространении заведомо ложной информации об армии России по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, максимальное наказание до 10 лет лишения свободы). Информация на ценниках, согласно позиции обвинения, не соответствует официальной позиции Министерства обороны РФ.

Полина Пучкова

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