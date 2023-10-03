Дума открыла Америку

Первая межпарламентская конференция «Россия — Латинская Америка» завершилась в понедельник совместным пленарным заседанием депутатов из двух частей света. По итогам четырехдневного форума парламентарии в очередной раз отметили схожесть взглядов на мировое устройство и подчеркнули особую роль межпарламентской дипломатии при решении вопросов из разных отраслей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хотя латиноамериканские депутаты (на фото) внешне заметно отличаются от российских, их позиции по главным вопросам современности оказались чрезвычайно схожими

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Хотя латиноамериканские депутаты (на фото) внешне заметно отличаются от российских, их позиции по главным вопросам современности оказались чрезвычайно схожими

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Хвалить гостеприимство российской стороны обходительные латиноамериканцы не устали и к четвертому дню московского форума. Делали они это с уважением к местному колориту: русское слово «Дума» прочно осело в вокабулярах, кажется, всех гостей-депутатов, и те ловко вворачивали его едва ли не в каждое свое выступление.

Председатель этой самой Думы Вячеслав Володин никак не мог забыть цитату Че Гевары, привезенную как бы лично ему кубинским коллегой и озвученную в ходе субботней двусторонней встречи. «Самое главное, чтобы не уставал дух борьбы,— вспоминал спикер, открывая итоговое пленарное заседание.— Что касается физической усталости, это не имеет значения. Уважаемые коллеги, хочу, чтобы эти слова были для нас основой в работе, которую должны делать политики каждой страны, если хотят, чтобы их народ жил счастливо в суверенном государстве, сам мог планировать свое будущее». Невмешательство в дела упомянутых суверенных государств и взаимную выгоду господин Володин назвал основополагающими принципами построения межгосударственных отношений и официально пригласил коллег встретиться в том же формате уже в следующем году.

Взаимный интерес к созданию таких связей подчеркнула и председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. «Сейчас ускоряется необратимое формирование справедливой, полицентричной модели устройства»,— указала она, добавив, что Латинская Америка становится одним из «центров обновляемого мира, в основе которого лежат равноправие и уважение». В новой модели растет и роль парламентов, отметила спикер Совфеда, а «залогом успеха» служит «совместный поиск ответов на вызовы и стремление формировать созидательную, позитивную повестку».

Впрочем, работы на пути к справедливому мироустройству предстоит еще много, напомнили уже гости форума. «Мировой гегемон отказывается умирать и несет много горя всей планете»,— сокрушался спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес Гомес, сетуя на американские санкции. О них вообще вспоминали довольно часто. Но если Вячеслав Володин подчеркивал, что итогом санкционной политики коллективного Запада стало усиление тех, на кого она была направлена, то латиноамериканцы отмечали разрушительное воздействие подобных ограничительных мер. «То, что ошибочно называется санкциями, военные меры, меры гибридной войны — это бомбы, которые уносят тысячи жизней, своего рода пандемия, чума»,— не стеснялся громких слов господин Гомес. Преодолевать разрушительное влияние этой «пандемии» и венесуэльский спикер, и выступавшие вслед за ним представители Никарагуа и Кубы предлагали вместе, координируя действия в том числе при помощи межпарламентской дипломатии.

«Эта конференция позволила нам говорить о том, чего мы можем добиться, объединившись вместе,— многостороннего мира, который даст нам дополнительные возможности,— согласился председатель Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Амадо Серруд Асеведо.— Эта площадка открывает нам будущее, обеспечивает взаимодействие, чтобы вся Латинская Америка могла выступить единым фронтом в меняющемся мире». К единению призвал и воздержавшийся от антиамериканской риторики представитель Бразилии Венезиано Витал Ду Регу: «Сейчас, господа, мы приступаем к строительству нового, многополярного мира, более справедливого и устойчивого — и мы уверены: встречи, как эта, принесут отличные результаты». Понаблюдать за латиноамериканским единением российские парламентарии намерены воочию: специальное соглашение о присоединении Госдумы к ПАРЛАСЕН в качестве наблюдателя стороны подписали накануне.

Непубличная работа в рамках конференции вообще оказалась довольно продуктивной, следовало из выступления для прессы лидера думской фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Так, на встречах с делегацией из Никарагуа, по словам единоросса, присутствовали сразу 10 заместителей глав разных российских министерств: «Парламентарии прорабатывают взаимные связи, определяют возможности и взаимные заинтересованности, а за ними идет исполнительная власть, которая принимает решения». Кстати, итоговым на пленарном заседании оказалось выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, напомнившего, что Россия «всегда с симпатией относилась к стремлению народов Южной и Центральной Америки, Мексики и Карибского бассейна обрести истинную свободу и подлинный суверенитет». «Состав участников и повестка дня вашей встречи — яркое подтверждение тех крупных перемен, которые происходят в мировой политике,— провозгласил господин Лавров.— Мы не только присутствуем при формировании справедливой, многополярной архитектуры международных отношений, но и непосредственно участвуем в этом процессе».

Содержательную значимость форума подчеркнули и представители оппозиционных думских партий. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что стороны обсудили «ключевые вопросы взаимодействия в сфере экономики, науки, образования, культуры». Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев напомнил, что российские решения «приходят в Латинскую Америку не только в традиционных сферах, но и в новой экономике, в том числе в кибербезопасности и цифровых технологиях». А сопредседатель «Справедливой России — За правду» Геннадий Семигин указал на заинтересованность гостей в реализованной в России «модели межнациональных отношений». «Все это дает надежду на то, что мы преодолеем (санкционные.— “Ъ”) трудности, системный кризис и сделаем все для того, чтобы наладить новые отношения»,— резюмировал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Григорий Лейба