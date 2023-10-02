Братья по парламентаразуму

В Москве в воскресенье в рамках первой парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» состоялись круглые столы, на которых депутаты с двух континентов обсудили весьма широкий круг животрепещущих вопросов внутренней и внешней политики. Сквозной темой дискуссий стала борьба с западным империализмом и его стремлением к однополярному миру. В позициях парламентариев обнаружилось так много общего, что российская сторона решила сделать форум ежегодным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские и латиноамериканские парламентарии (в центре — председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, справа от нее — глава Центральноамериканского парламента Амадо Серруд Асеведо и спикер Госдумы Вячеслав Володин) достигли полного взаимопонимания по широкому кругу вопросов

Фото: пресс-служба президента РФ Российские и латиноамериканские парламентарии (в центре — председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, справа от нее — глава Центральноамериканского парламента Амадо Серруд Асеведо и спикер Госдумы Вячеслав Володин) достигли полного взаимопонимания по широкому кругу вопросов

Фото: пресс-служба президента РФ

Тон первой российско-латиноамериканской межпарламентской конференции, на которую, по данным организаторов, съехались более 200 только зарубежных участников, задал президент Владимир Путин, выступивший на открытии форума 29 сентября. «Во взглядах на международные вопросы у России и государств Латинской Америки традиционно очень много общего,— напомнил он очевидное многочисленным гостям.— Латиноамериканцы всегда стремились к самостоятельности, независимости, и история вашего континента полна тому самых ярких примеров».

Еще до официального старта конференции серию двусторонних встреч с латиноамериканскими делегатами открыл спикер Госдумы Вячеслав Володин. В пятницу он переговорил с председателем Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Амадо Серрудом Асеведо и высокопоставленными представителями парламентов Бразилии и Гондураса, а в субботу провел переговоры с коллегами из Кубы, Боливии и Венесуэлы. «Главное — не терять дух борьбы, это когда-то мне сказал Че. С этого момента я никогда не использую слово "устал"»,— мотивировал собеседника спикер кубинского парламента Хуан Ласо Эрнандес. «Если у политика появляется усталость, ему надо идти на покой»,— согласился неутомимый председатель Госдумы.

На открытых для прессы воскресных круглых столах парламентарии двух континентов охотно подтвердили тезис президента РФ о схожести взглядов на международные вопросы. Общей нитью сквозь все обсуждаемые вопросы прошла тема осуждения западного империализма и всевозможных практик насаждения однополярного мира. В этих же практиках участники заявленных дискуссий, прошедших, впрочем, без каких бы то ни было споров, увидели и корень всех нынешних бед.

Так, на обширный негативный след, оставленный самопровозглашенным гегемоном, указали участники круглого стола, посвященного вопросам безопасности. «Глобальный мир и его идеология — это идеология про ресурсы и территории, но не про людей»,— отметила зампред Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»; ЕР) и кратко презентовала слушателям разоблачительные выводы российской парламентской комиссии, расследовавшей деятельность биолабораторий США на Украине. К опасностям биологического характера модератор дискуссии, зампред Госдумы Петр Толстой (ЕР) прибавил киберугрозы и экологические риски: «Мы как парламентарии должны ответить на все вызовы, которые стоят перед нашими избирателями в XХI веке». Делать это россияне предложили совместно на всех доступных международных площадках.

Представитель парламента МЕРКОСУР (экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой) Елена Мерседес Коррегидо, в свою очередь, подчеркнула животрепещущую проблему для латиноамериканских стран — насильственные преступления, спровоцированные высоким уровнем социального неравенства: «Бедность, коррупция и преступность — богатые все богаче, а бедные все беднее. Большая часть населения не получает поддержки от государства, и такая модель поддерживается существующей несправедливой (мировой.— “Ъ”) финансовой системой». Она также призвала «работать вместе», для того чтобы глобальные «финансовые системы не влияли на наши судьбы».

Представители Эквадора, Колумбии и Перу тоже сетовали на преступность, но уже организованную и связанную с другой болью континента — наркотрафиком. «Держатели капитала сократили роль государства (в борьбе с наркоторговлей.— “Ъ”) до минимума,— указал эквадорский парламентарий Леонардо Каррион.— Нам нужно больше институтов, государственности и равенства». При этом одолеть наркокартели повальной милитаризацией, как предлагали США, невозможно, отметила колумбийский сенатор Глория Шнайдер: «Добиться безопасности можно только в диалоге, который станет альтернативой тому, что предлагает нам западный мир. Военные базы и стратегии, которые приходят извне, не приносят ничего хорошего».

Еще больше Соединенным Штатам и всему «золотому миллиарду» досталось на круглом столе «Справедливый многополярный мир: роль парламентской дипломатии». «Однополярную модель навязывает капиталистический мир, расхищая наши ресурсы, погружая в бедность миллионы людей и обогащаясь за счет всего населения планеты»,— указала вице-спикер Национальной ассамблеи Никарагуа Анна Алонсо Гомес. Впрочем, по прогнозам зампреда Национальной ассамблеи Венесуэлы Валентины Перес Да Вильи, существовать однополярной модели осталось недолго: «Мы свидетели трансформации мирового уровня: меняется все, что составляло основы мировой гегемонии США, образуется многоцентровой, мультиполярный мир». Депутат также выразила убеждение, что концепция «конца истории» не работает, «идеальная модель» политического устройства всех стран провалилась, а демократия в самих США «не соответствует настоящей демократии».

В тех же тезисах предыдущим выступающим вторили представители Венесуэлы, Гондураса и Кубы, а зампред ПАРЛАСЕН Гильермо Ортега Рейес даже поделился планами создать единый парламентский блок с латиноамериканскими и евразийскими депутатами. Схожая мысль посетила представителя МЕРКАСУР от Аргентины Карлоса Даниэля Гледелла: «Необходимо создать многосторонние международные организации для того, чтобы обеспечить единство не только между правительствами, но и народами, ведь именно наши народы делают нас легитимными».

«Каждая страна, направившая делегацию на конференцию, имеет в виду развитие вне инструкций Вашингтона»,— радовался правильной позиции всех без исключения гостей форума председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил пользу парламентской дипломатии, поскольку та «всегда могла пройти там, где сложно пройти дипломатии официальной», и анонсировал проведение аналогичной межпарламентской конференции уже в следующем году. «У меня, как у члена КПРФ, никогда не было сомнений, что мы вернемся в Латинскую Америку,— заявил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.— Я надеюсь, что конференция послужит и экономическим тенденциям, которые мы будем сопровождать парламентской работой».

Григорий Лейба