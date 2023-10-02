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Коммерсантъ FM
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Признал себя взяточником

В Забайкалье осужден чиновник, распределявший госконтракты

В Чите вынесен приговор бывшему заместителю руководителя Службы единого заказчика Забайкальского края Виктору Гуслякову. Следствием доказано, что чиновник вместе с другими работниками учреждения оказывал содействие подрядчикам в получении выгодных контрактов в обмен на взятки, составившие порядка 70 млн руб. Виктор Гусляков заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и признал вину, поэтому получил относительно мягкое наказание — восемь лет колонии строгого режима.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центральный районный суд Читы 2 октября вынес обвинительный приговор в отношении 41-летнего Виктора Гуслякова, занимавшего в 2021 и 2022 годах должность заместителя руководителя Службы единого заказчика Забайкалья. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах).

«Установлено, что в период с мая 2021 года по сентябрь 2022 года обвиняемый в составе организованной группы из других работников учреждения совершил семь эпизодов получения взяток на общую сумму около 70 млн рублей от коммерческих структур. Взамен они получили содействие при проведении торгов и дальнейшем строительстве социальных объектов в рамках реализации национальных проектов “Культура” и “Жилье и городская среда”»,— отмечается в сообщении краевой прокуратуры. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

Объектами, к которым получили доступ взяткодатели, стали Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство», три многоквартирных жилых дома для переселенцев из аварийного жилья и лиц из числа детей-сирот в Чите и Оловяннинском районе Забайкальского края, а также школа, совмещенная с детским садом, в поселке Могзон Хилокского района Забайкальского края.

Суд признал Виктора Гуслякова виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 60 млн руб. и конфискации денежных средств в размере около 21 млн руб.

Приговор в законную силу не вступил. 8 лет лишения свободы по ч.ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ является минимальной санкцией, максимальное наказание предусматривает 15 лет лишения свободы. Как сообщили «Ъ» в краевой прокуратуре, фигурант уголовного дела заключил с надзорным ведомством досудебное соглашение о сотрудничестве и признал свою вину. Гособвинение настаивало в суде на сроке в девять лет, а также на запрете занимать определенные должности после отбытия наказания.

Виктор Гусляков родился в 1982 году в Улан-Удэ. С 2010 года руководил собственной проектной компанией, позднее возглавлял СРО РА «Строители ТПП РБ». В 2019 году был назначен на должность начальника Управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии. В этой должности он проработал до 2021 года, когда суд в Улан-Удэ признал его виновным в совершении служебного подлога и назначил судебный штраф в размере 40 тыс. руб.

Сотрудники республиканского СКР выяснили, что в 2019 году Виктор Гусляков подписал документы с организацией о вводе в эксплуатацию медоборудования для онкоцентра на 100 млн руб., достоверно зная, что оборудование в обозначенные контрактом сроки поставлено не было.

Должность заместителя руководителя Службы единого заказчика Забайкалья Виктор Гусляков занял уже после данного инцидента. Вместе с ним на работу в указанную организацию перешли Виталий Чумаков и Владимир Имеков, занимавшие различные должности в УКС правительства Бурятии. Оба сейчас находятся в СИЗО. В отношении них уголовные дела о получении взяток выделены в отдельное производство.

Влад Никифоров, Иркутск

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