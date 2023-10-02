МИД Казахстана ведет реестр негативно высказывающихся о стране иностранцев

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что власти республики ведут реестр иностранцев, которые негативно высказываются о стране. По его словам, для людей в этом списке «закрывается граница, и этот человек не сможет въехать» в Казахстан.

«Естественно, мы этот список ведем, но это рабочий список. Мы его разглашать не будем. Просто так все высказывания не остаются незамеченными»,— сказал Айбек Смадияров (трансляцию вел KazTag). Журналист спросил его о том, ведет ли МИД Казахстана реестр граждан, негативно отзывающихся о республике, упомянув при этом лицо, которое «проводило параллели между Казахстаном и Украиной».

Как пояснило KazTag, вопрос был задан «в связи с агрессивным выпадом российского эндокринолога Ильи Магери в адрес Казахстана». В соцсетях он поспорил с читательницей, которая выразила мнение, что он «не нужен Казахстану» и назвала его империалистом. Врач ответил ей, что казахстанскую академию наук «построила эта империя», она же воспитала республиканских ученых и артистов. «Но из-за таких, которые все раскачивают, мы вступим в войну»,— заявил он.

«Большой привет от меня врачу-эндокринологу с миллионной аудиторией. Пусть лучше он людей лечит, занимается своей профессией, нежели высказывает свое мнение. У нас с Россией добрососедские отношения и мы работаем как дружественные, стратегические государства»,— приводит издание слова господина Смадиярова.

28 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что его страна однозначно будет следовать санкционному режиму в отношении России. Комментируя свое высказывание 29 сентября, он объяснил, что Казахстан придерживается курса на сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией.

Анастасия Ларина