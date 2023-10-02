Процедура банкротства экс-совладельца ПСБ Ананьева продлена на полгода
Арбитражный суд Москвы продлил процедуру банкротства Дмитрия Ананьева, экс-совладельца Промсвязьбанка (ПСБ), на шесть месяцев. Суд назначил следующий отчет финансового управляющего должника на 22 марта 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Дмитрий Ананьев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Из материалов суда следует, что в 2017 году два бывших совладельца Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы вывели в кипрские офшоры 87,2 млрд руб. Братья находятся в международном розыске.
В июне 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление ЗК «Настюша» о банкротстве Дмитрия Ананьева и ввел процедуру реструктуризации его долгов. В реестре кредиторов был указан долг перед «Настюшей» в размере 2,9 млрд руб., включая 1,7 млрд руб. основного долга. Банкротом господина Ананьева признали 29 января 2021 года. Среди заявителей и кредиторов по делу также были Софья Симановская, Кирилл Яновский, ООО «Левит», «ПСБ Лизинг», Marbale Universal Corp, Ассоциация АУ СРО «ЦААУ».
В ноябре 2020 года Арбитражный суд Москвы временно приостановил рассмотрение требования Промсвязьбанка о включении в реестр кредиторов Дмитрия Ананьева на сумму 278,4 млрд руб. до окончательного решения по иску ПСБ о возврате убытков в размере 282,2 млрд руб., заявленных против бывшего руководства банка, включая Ананьева. Позднее сумма требований снизилась до 243,2 млрд руб.
В июне 2022 года финансовым управляющим экс-банкира назначили Евгения Веснина. Позднее Верховный суд отклонил просьбу Ананьева о повторном рассмотрении вопроса о назначении финансового управляющего. В прошлом году суд частично удовлетворил иск ПСБ и разрешил взыскать с его бывших совладельцев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также ряда экс-топ-менеджеров 91,2 млрд руб.
Подробнее о деле — в материале «Братьям Ананьевым нашли подельников на Украине и Кипре».