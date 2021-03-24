Братьям Ананьевым нашли подельников на Украине и Кипре

Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР о заочном аресте подельников бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых — Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, обвиняемых в растрате средств банка на сумму более 87,2 млрд руб. Они будут арестованы на два месяца после задержания на территории РФ либо с момента их экстрадиции. Оба находятся в международном розыске. При этом завершено расследование уголовного дела в отношении пяти соучастников этих хищений.

Рассмотрение ходатайств о заочном аресте бывшего гендиректора «Промсвязькапитала» Батраза Плиева и Ивана Пидлужного, объявленных в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), проходило с участием адвокатов по назначению, а не защитников, заключивших соглашения с обвиняемыми на оказание юридических услуг.

В частности, адвокат господина Плиева Александр Забейда узнал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для своего подзащитного от корреспондента “Ъ” и был этим крайне удивлен.

«Впервые об этом слышу, меня об этом не информировали, а поэтому буду сейчас с этим разбираться»,— заявил он “Ъ”, добавив, что тем самым следствие и суд нарушили право его доверителя на защиту.

По версии следствия, в начале декабря 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы (объявлены в международный розыск), будучи председателями правления и совета директоров ПСБ, создали организованную группу для хищения денежных средств из банка, в связи с тем что Центробанк в ходе проверки выявил многочисленные нарушения, связанные с кредитованием. Согласно разработанному плану, вице-президент банка Николай Цуканов в декабре 2017 года изготовил подложную доверенность на имя Ивана Пидлужного, с тем чтобы тот решал в банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные вопросы, а также мог заключать кредитные договоры. Доверенность, как установило следствие, была подписана Дмитрием Ананьевым. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, в середине декабря того же года начальник отдела операций с ценными бумагами Ольга Антонова совместно с руководителем блока «Операционный» Андреем Мукиным перечислили Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), 57,3 млрд руб. и $505,6 млн под видом покупки акций ПАО «Промсвязьбанк» и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT», аффилированных с братьями Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была мнимой и использовалась для вывода похищенных средств за границу. Для создания видимости законности банковских операций директор клиентской поддержки Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций Екатерина Багрянова и Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг, которые подписал господин Пидлужный. Благодаря махинациям из банка за несколько часов в Республику Кипр были выведены средства на общую сумму 87,2 млрд руб.

Как братья Ананьевы лишились своих активов Читать далее

Следствие установило, что господа Плиев и Пидлужный сейчас находятся на Кипре и Украине соответственно. В ближайшее время через Генпрокуратуру будут направлены запросы об их экстрадиции для уголовного преследования. Но если получить господина Плиева шансы есть, то Украина точно не выдаст своего гражданина Пидлужного.

Расследование в отношении остальных фигурантов уголовного дела уже закончено, и сейчас они изучают собранные ГСУ СКР материалы, составляющие 80 томов.

Между тем с помощью Росфинмониторинга и оперативных служб СКР установил активы братьев Ананьевых, оцениваемые в 90 млрд руб., на которые Басманным райсудом был наложен арест. При этом следует отметить, что на них же претендуют ПСБ, банк «Траст» и другие кредиторы. Отметим также, что в отношении господ Ананьевых, которых Интерпол отказался разыскивать, сочтя их уголовное преследование политически мотивированным, в настоящее время расследуется еще два уголовных дела. Одно связано с причинением имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ), а второе — с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ). Итоговая сумма ущерба, как ранее отмечали в СКР, может превысить 200 млрд руб.

«ПСБ приветствует активные процессуальные действия правоохранительных органов в России и за ее пределами по расследованию преступления, в совершении которого обвиняются братья Ананьевы и иные фигуранты этого дела,— сообщили в пресс-службе банка.— Банк заинтересован в возмещении ущерба, причиненного преступлением, поэтому оказывает процессуальное содействие правоохранительным органам всеми доступными способами в рамках законодательства».

Юрий Сенаторов