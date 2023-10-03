Симона Байлз кувыркнулась в неизведанное

Возвращение на международные соревнования выдающейся американской гимнастки Симоны Байлз, которая на Олимпиаде в Токио в 2021 году пережила ментальный срыв и после этого долго не выступала, получилось чрезвычайно эффектным. Байлз уверенно выиграла квалификационные соревнования на чемпионате мира в Антверпене, по ходу них исполнив новый опорный прыжок поразительной сложности, названный теперь ее именем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сложнейший прыжок Симоны Байлз, исполненный на чемпионате мира в Антверпене, будет назван ее именем

Фото: Tim Clayton / Corbis / Getty Images Сложнейший прыжок Симоны Байлз, исполненный на чемпионате мира в Антверпене, будет назван ее именем

Фото: Tim Clayton / Corbis / Getty Images

Выступление Симоны Байлз на старте бельгийского чемпионата мира по спортивной гимнастике, конечно, было обречено превратиться в медийную бомбу. В спорте редко случаются настолько эффектные возвращения.

Байлз, много сезонов царившая в спортивной гимнастике, выигравшая четыре олимпийских золота, два с половиной десятка различных наград мировых первенств, казалось, вполне могла распрощаться со спортом после Олимпиады в Токио, состоявшейся летом 2021 года. На ней вместо очередного грандиозного триумфа она пережила грандиозный провал, не добыв ни одной победы и снявшись с командного турнира и личного многоборья из-за того, что она сама и врачи называли острейшим «ментальным срывом». После этого американка взяла паузу продолжительностью около двух лет, а впервые после нее появилась на состязаниях лишь в августе, с ходу выиграв чемпионат США. После него, разумеется, возникли подозрения, что в 26 лет, серьезный по меркам гимнастики возраст, Байлз способна восстановить прежнюю форму уже к антверпенскому чемпионату. Но все оказалось еще интереснее.

В квалификационных состязаниях Симона Байлз буквально уничтожала привыкших рубиться за медали без нее молодых и юных конкуренток. Она потрясающе работала на всех снарядах. Она заняла первое место в вольных упражнениях, на бревне. На брусьях, в жанре, который всегда недолюбливала, была второй вслед за соотечественницей Шайлиз Джонс. Собственно, уже эта ее стабильность выглядела, учитывая контекст, невероятной. Но на десерт Симона Байлз припасла для публики кое-что еще слаще и круче.

Она преподнесла свой сюрприз, когда настало время исполнять опорный прыжок. То, что в арсенале у Симоны Байлз новый трюк, все узнали еще во время американского чемпионата. Речь идет об и так сложнейшем прыжке, названном по фамилии яркой советской гимнастки Натальи Юрченко (он предполагает наскок на мостик для отталкивания с предварительным выполнением рондата), но с «добавками», делающими всю комбинацию с двумя сальто назад совсем уж зубодробительной по трудности. На национальном первенстве Байлз выполнила его с ошибками. В Антверпене он вышел у нее почти идеальным — амплитудным, мощным, с точным и четким приземлением, позволившим Международной федерации гимнастики (FIG) с чистой совестью, как предусматривает регламент, присвоить прыжку имя первой исполнительницы. Причем у Байлз он стал уже вторым именным: предыдущим она украсила список достижений еще в 2018 году. Ее именем в гимнастике названы также два элемента — в вольных упражнениях и на бревне.

За свой опорный Симона Байлз заработала просто космические баллы — 15,266. Но есть нюанс. В действительности она может легко существенно повысить оценку. Дело в том, что в Антверпене судьи были вынуждены срезать сразу полбалла не из-за помарок спортсменки, а из-за того, что ее тренер Лоран Ланди во время прыжка Байлз вышел на маты подстраховать ее, все же опасаясь за исход трюка. Такая страховка FIG не поощряется. Но, судя по уверенности американки, в ближайшее время она будет обходиться без нее.

Алексей Доспехов