«Фармасинтез-Норд» выпустил первую партию препарата для лечения миеломы

АО «Фармасинтез-Норд» выпустило в сентябре первую партию препарата «Миелодест» (Помалидомид), который применяется при лечении больных с множественной миеломой. Его используют лица старше 18 лет, уточнили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Этот медикамент получил регистрацию на выпуск в июне 2023 года. Завод «Фармасинтез-Норд» выпускает «Миелодест» в трех дозировках – 1 мг, 2 мг и 4 мг. Множественная миелома относится к злокачественной плазмоклеточной опухоли. Среди ее симптомов литические поражения костей, переломы, почечная недостаточность, гиперкальциемия, анемия и рецидивирующие инфекции.

Такую опухоль невозможно вылечить полностью, но можно снизить характер проявления признаков болезни с помощью верно подобранной системы лечения. «Миелодест» может оказывать действие на иммунную систему больного и на раковые клетки.

По словам генерального директора АО «Фармасинтез-Норд» Михаила Квасникова, годовой объем выпуска противоопухолевых препаратов на базе завода достигает 5,6 млн упаковок. Этой весной президент России Владимир Путин открыл вторую очередь предприятия, также идут работы над возведением третьей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что изготовленные АО «Фармасинтез-Норд» противоопухолевые лекарства были впервые отправлены в Доминиканскую Республику из России.

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