Из Петербурга отправили первую партию противоопухолевых препаратов в Доминикану

ГК «Фармасинтез» 18 сентября отправила первую партию противоопухолевых препаратов в Доминиканскую Республику. В пресс-службе компании подчеркнули, что российские фармакологические предприятия до этого не поставляли лекарства подобного назначения в эту страну. Отправленные препараты были изготовлены на базе завода «Фармасинтез-Норд» в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Поступившая в латиноамериканскую республику продукция применяется при терапии рака молочной и рака предстательной желез. ГК «Фармасинтез» начала сотрудничать с государством в центре Больших Антильских островов четыре года назад. По словам исполнительного директора предприятия Никиты Пуния, тогда цены на противоопухолевые препараты в республике были достаточно высокими, поэтому для компании очевидны возможности конкуренции с местным импортером.

«Сейчас, благодаря реализации планов по поставкам лекарств, препараты противоопухолевого сегмента в Доминикане станут доступнее для пациентов. «Фармасинтез» — первый экспортер российских противоопухолевых препаратов в Доминиканскую Республику, поэтому мы планируем занять достойную нишу в данном сегменте и продолжать долгосрочное плодотворное сотрудничество с регионом»,— обозначил дальнейшие планы господин Пуния.

На площадке петербургского завода выпускают 45 торговых наименований онкологических лекарств, при этом 99% из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов Минздрава РФ. АО «Фармасинтез-Норд» за год выпускает 4 млн шприцев, 10 млн флаконов жидких и стерильных форм, 2,5 млн лиофилизатов и 100 млн таблеток. Эта продукция экспортируется в страны СНГ.

Ранее «Ъ-СПб» писал о выпуске генсулинов на базе «Фармасинтез-Норд». В компании указали, что в запуск производства инвестировали 1,7 млрд рублей. По оценкам аналитиков, предприятие сможет выйти на рынок инсулина в России, заняв от 5% до 10% его доли.

Татьяна Титаева

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