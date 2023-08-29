Мэрия Екатеринбурга объявила о торгах для застройщиков по трем площадкам для КРТ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановления о проведении аукционов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) трех участков. Продать земли застройщикам планируют в трех частях горда — на ул. Вилонова, Кварцевой и Летчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На улице Вилонова на аукцион выставят участок площадью 20,4 тыс. кв. м, начальная цена составляет 500,6 тыс. руб. «шаг аукциона» – 25 тыс. руб. На улице Кварцевой продадут участок площадью 9 тыс. кв. м. Начальная цена составит 220,6 тыс. руб., а «шаг аукциона» всего 10 тыс. руб. Площадь третьей площадки на улице Летчиков — 17,5 тыс. кв. м. Стартовая цена – 428,7 тыс. руб., «шаг аукциона» – 20 тыс. руб.

Организатором торгов выступит Администрация города. Аукционы должны назначить в течение 45 дней со дня принятия постановлений (были приняты 23 августа).

Напомним, в прошлом году торги по первым трем площадкам длились около семи часов. Накануне на Эльмаше в районе улицы Краснофлотцев начали строить жилье на одной из первых площадок КРТ в Екатеринбурге. Площадь застройки там составит 3,7 га, осваивает территорию «Астра-Девелопмент».

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