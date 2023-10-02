«Балтика» попыталась в суде защититься от лишения прав на лицензии Carlsberg

Пивоваренная компания «Балтика» обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском о запрете компании Carlsberg, которая до лета 2023 года была ее владельцем, инициировать в датском суде процесс о расторжении лицензионного соглашения на бренды Tuborg, Kronenbourg и др. Суд в исковых требованиях отказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

В пивоваренной компании, владеющей в России восемью заводами — в том числе, одним в Петербурге — решили, что Calrsberg Breweris A/S может инициировать в Морском и торговом суде Дании судебную тяжбу, чтобы лишить «Балтику» прав на часть глобальных брендов. Компания в иске от 25 сентября также просила суд запретить Роспатенту изменения в договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV.

«Ъ» не удалось найти подтверждение информации о планах Carlsberg обратиться в суд, чтобы лишить «Балтику» прав на лицензии. В самой группе «Ъ» заявили, что пока не предпринимали никаких юридических действий.

В июле доли датской группы в «Балтике» перешли во временное управление Росимуществу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Балтика» в России управляет восемью заводами, на которых выпускается 50 марок пива, в числе которых «Балтика», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и др.

Подробнее о попытке «Балтики» защититься от возможного лишения прав на лицензии глобальных брендов — в материала «Ъ» «Carlsberg выливает “Балтику”».

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