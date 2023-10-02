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Суд обязал переславскую ЦРБ нанять кардиолога

Переславский районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал министерство здравоохранения Ярославской области обеспечить в Переславле работу врача-кардиолога, а Переславскую ЦРБ — укомплектовать штат врачом-кардиологом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: pereslavsky.jrs.sudrf.ru

Фото: pereslavsky.jrs.sudrf.ru

В Переславской ЦРБ на протяжении года нет врача-кардиолога. На учете в больнице состоят 330 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые вынуждены ездить в больницы Ярославля для наблюдения. По мнению прокуратуры, отсутствие врача-кардиолога нарушает право пациентов на получение медицинской помощи в городе.

Межрайонная прокуратура направила иск в суд с требованием обязать ярославский минздрав организовать оказание помощи кардиологом в Переславле-Залесском, а Переславскую ЦРБ —

укомплектовать штат врачом-кардиологом. Суд удовлетворил иск прокурора. Решение суда в силу не вступило, однако межрайонная прокуратура поставила его исполнение на контроль.

Полгода назад «Ъ-Ярославль» сообщал, что прокуратура Ярославской области внесла представление заместителю председателя ярославского правительства с требованием доукомплектовать штат Переславской центральной районной больницы. На тот момент в больнице были свободны вакансии терапевтов, кардиолога, психотерапевта, неонатолога, эндокринолога.

Алла Чижова

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