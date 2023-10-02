Суд признал Коломойского гражданином Украины

Шевченковский районный суд Киева признал, что Игорь Коломойский является гражданином Украины, передает «Страна.ua» со ссылкой на материалы суда. Согласно документам, бизнесмен родился в городе Днепропетровске, о наличии у него гражданства других стран не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vladyslav Musiienko/File Photo, Reuters Фото: Vladyslav Musiienko/File Photo, Reuters

По версии следствия, Игорь Коломойский является гражданином Израиля и Кипра. Сам он на судебном заседании 25 сентября сказал журналистам, что украинское гражданство у него «вроде как забрали», но при этом свой украинский паспорт он не сдавал. «Украинская правда» еще в июле 2022 года со ссылкой на источники сообщала, что президент Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда политиков и бизнесменов, в том числе Игоря Коломойского. Агентство «Украинские национальные новости» утверждало, что такой указ в отношении бизнесмена был подписан.

Игорь Коломойский находится в СИЗО по делу о незаконном выводе $13,5 млн. 7 сентября ему предъявили обвинение в незаконном завладении 9,2 млрд грн ($249 млн) Приватбанка. 15 сентября бизнесмена также обвинили в финансовых махинациях, которые, по данным следствия, осуществлялись через основанный бизнесменом Приватбанк. Суд установил в отношении Игоря Колоиойского сумму залога 3,891 млрд грн ($105,3 млн).

Лаура Кеффер