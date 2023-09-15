Коломойскому на Украине предъявили новые обвинения

Правоохранительные органы Украины предъявили Игорю Коломойскому новые обвинения, в том числе в подделке документов, сообщил в Telegram советник главы офиса президента Сергей Лещенко. Он уточнил, что обвинения были предъявлены бизнесмену в следственном изоляторе в присутствии адвоката.

По его словам, господина Коломойского подозревают по трем пунктам:

в организации подделки документов на перевод средств;

в организации завладения чужим имуществом, совершенным организованной группой, в особо крупных размерах;

в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

По версии следствия, Игорь Коломойский организовал и возглавил преступную группу. В ее состав якобы входили руководитель киевского филиала Приватбанка Сергей Волков и другие должностные лица организации.

«Коломойский и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами Приватбанка. Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса Приватбанка, их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами»,— говорится в сообщении. В период с 26 марта 2013 года по 18 февраля 2014 года было внесено наличных средств на 5,8 млрд гривен (157 млн по текущему курсу).

7 сентября национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Игорю Коломойскому обвинение в завладении 9,2 млрд грн ($249 млн) Приватбанка. Сейчас господин Коломойский находится в СИЗО по делу о незаконном выводе $13,5 млн, которое расследует Служба безопасности Украины.

Лаура Кеффер