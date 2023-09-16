Суд в Киеве увеличил миллиардеру Коломойскому сумму залога более чем в семь раз

Шевченковский районный суд Киева принял решение увеличить размер залога для арестованного миллиардера Игоря Коломойского более чем в семь раз — до 3,891 млрд гривен ($105,3 млн) из-за новых обвинений, выдвинутых в отношении предпринимателя Службой безопасности Украины (СБУ).

«Суд переизбрал меру пресечения Игорю Коломойскому... Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3,891 миллиарда гривен»,— сообщает украинское издание «Страна.ua».

Накануне, 15 сентября, СБУ предъявила господину Коломойскому обвинения в финансовых махинациях, которые осуществлялись через основанный бизнесменом Приватбанк. В частности, Игорю Коломойскому вменяются «незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам», «завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах», «легализация денежных средств, полученных преступным путем».

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Александр Кислов