Ozon разработал собственную операционную систему для умных телевизоров Hartens

Ozon при сотрудничестве с VK разработал операционную систему, которая будет устанавливаться на телевизоры Hartens (собственная торговая марка Ozon). Тестовая партия устройств уже доступна на маркетплейсе. До конца года Ozon планирует произвести более 25 тыс. устройств на базе Ozon TV.

Как сообщила пресс-служба маркетплейса, новая операционная система получит ряд встроенных сервисов. Среди них — магазин приложений RuStore и голосовой помощник Маруся. Также на телевизорах Hartens будут доступны VK Видео и VK Play.

«Устройства Hartens всего за два года продаж завоевали доверие потребителей и стали лидером в категории телевизоров на Ozon — на них приходится 30% от всех проданных Smart TV на площадке. Мы получили много отзывов от покупателей Hartens и решили усовершенствовать цифровую начинку и сервисы в наших устройствах — так родилась оболочка Ozon TV со встроенными сервисами от VK»,— рассказал директор по развитию бизнеса Ozon в категории «Электроника» Александр Милькин.

Телевизоры Hartens производятся с 2021 года, их выпуск налажен на заводе российского производителя телевизоров «Квант» в Воронеже. До конца текущего года маркетплейс планирует произвести более 25 тыс. устройств на базе Ozon TV.

Милена Костерева