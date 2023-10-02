«Россети Тюмень» направили 10 млн рублей на повышение надежности электроснабжения аэропорта в Заполярье

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «ЯГТЭС – Взлетная-2» в Ямало-Ненецком автономном округе. ЛЭП протяженностью более 12,5 км участвует в электроснабжении аэропорта в вахтовом поселке Ямбург. На проведение работ компания направила 10 млн рублей.



Аэропорт, расположенный за Полярным кругом, ежегодно обслуживает около 60 тысяч пассажиров. Для обеспечения надежного электроснабжения социально значимого объекта энергетики смонтировали на ЛЭП более 500 спиральных гасителей пляски проводов (ГПС). Новое оборудование отечественного производства позволит избежать коротких замыканий из-за ветра, скорость которого на Ямале при порывах может превышать 30 м/с. Современные ГПС отличаются высокой устойчивостью к перепадам температур и коррозии, а также обладают высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации – до 30 лет.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке энергокомплекса ЯНАО к отопительному сезону. При проведении работ энергетики используют технические решения, адаптированные к особенностям северных территорий. Всего в 2023 году специалисты отремонтируют свыше 460 км линий электропередачи в арктическом регионе.

АО «Россети Тюмень»