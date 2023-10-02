Электросетевой комплекс Губахи вернули в муниципальную собственность

Краевые судебные приставы окончили производство о признании недействительными сделок по передаче муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал губахинского АО «Электросетевой комплекс». Информация об этом опубликована на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. «Проведенная проверка показала, что требования исполнительного документа исполнены в полном объеме. Электросетевой комплекс возвращен в муниципальную собственность, исполнительное производство окончено фактическим исполнением»,— сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

28 августа Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел кассационную жалобу администрации Губахинского округа на решение Арбитражного суда Пермского края и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, которые признали незаконной приватизацию электросетевого комплекса муниципалитета. Кассация согласилась с выводом нижестоящих инстанций и оставила их решения без изменений, а жалобу губахинской администрации — без удовлетворения.

Дело о незаконности приватизации электросетевого комплекса Губахи рассматривается с сентября 2022 года. С соответствующим заявлением тогда обратилась прокуратура Пермского края. В ходе рассмотрения дела было уставлено, что в январе 2022 года администрация Губахи и КСК, учредителем которой является АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК), создали АО «Электросетевой комплекс». Акции распределились следующим образом: 49% (1225 обыкновенных акций) получила администрация округа, 51% (1275 акций) — КСК. На баланс новой компании было передано электросетевое имущество муниципалитета. В мае прошлого года администрация Губахи продала 249 принадлежавших ей акций «Электросетевого комплекса» самому АО за 25 млн руб. и еще 350 акций — КСК за 35,2 млн руб. Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что эти сделки нарушают федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также публичные интересы муниципального образования.