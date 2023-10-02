Полиция проводит проверку после повреждения дерева в парке Галицкого

Краснодарские полицейские проверят информацию о повреждении дерева в парке Галицкого. В пресс-службе городского УМВД сообщили, что устанавливают личности попавших на видео подростков.

В соцсетях появилось видео, на котором группа молодых людей стоит вокруг дерева, на которое залезает их сверстник. Видно, что юноша обламывает ветви растения, когда спрыгивает на землю.

Позже, как сообщает ряд городских пабликов, главный герой видео сам вышел на связь. По словам юноши, некто забросил на дерево карту его друга, а он полез ее доставать. Дерево молодой человек ломать не собирался.

Вячеслав Рыжков

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