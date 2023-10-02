В Екатеринбурге вынесли приговор 85-летнему тренеру, обвиняемому в педофилии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 85-летнему тренеру по теннису, заслуженному мастеру спорта СССР Николаю Ражеву, обвиняемому в педофилии (ч. 4 ст. 132 УК РФ). Ему назначили два года колонии строгого режима, а также обязали выплатить потерпевшим компенсацию в размере 100 тыс. руб.

Адвокат господина Ражева Юлия Бузуева заявила «Ъ-Урал», что защита обжалует приговор. «Почему суд принял такое решение защита сможет узнать только после получения мотивировочной части приговора. Мы прекрасно понимаем, что как-либо доказательств нет и быть не может. Все слова ребенка были опровергнуты в ходе следствия и судебного разбирательства»,— отметила она.

До рассмотрения апелляции тренер будет находиться в СИЗО. По словам адвоката, мужчина находится «в плохом состоянии».

Напомним, уголовное дело в отношении господина Ражева было возбуждено в 2021 году. По словам адвоката, поводом для возбуждения дела стал конфликт между тренером и 10-летней девочкой. Якобы из-за того, что Николай Ражев отказал ей участвовать в тренировке по причине отсутствия у нее медицинской справки и заявления о записи на занятия. После того, как она стала мешать проводить урок, господин Ражев выгнал ее. По словам защиты тренера, придя домой, девочка заявила матери, что Николай Ражев приставал к ней.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте