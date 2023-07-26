Призывников вписали в рамки

Валентина Матвиенко поддержала повышение призывного возраста до 30 лет. Спикер Совета федерации заявила, что это даст молодым людям «выбор» и «новые возможности». По ее мнению, сенаторы проголосуют за подобные изменения. Накануне законопроект в третьем чтении приняла Госдума. Помимо расширения диапазона для призыва депутаты одобрили значительные штрафы для уклонистов. Подробности — у Даниила Бабкина.

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Изменение сроков призывного возраста инициировал Сергей Шойгу, а затем поддержал Владимир Путин. Речь шла о поднятии нижней планки до 21 года, верхней — до 30 лет. Это не помешало авторам законопроекта в результате изменить только последний параметр, а потом вместо обещанного буквально в понедельник постепенного повышения верхней планки уже во вторник одобрить единоразовое.

Законопроект подпишет президент, и с 1 января 2024 года он вступит в силу. Депутат Андрей Картаполов заявил, что тех, кому в этом году уже исполнится 27 лет, повышение призывного возраста не коснется. Но, во-первых, его мнение неоднократно расходилось с конечной формулировкой закона. А, во-вторых, военкоматы могут трактовать нормативные акты по-своему, отмечает управляющий адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов:

«Как это будет действовать на самом деле, вопрос очень риторический, потому что практика показывает, что не все и не всегда принципы права, которые должны были бы применяться, применяются. У нас даже по некоторым законам обратная сила имеет место. Возможно, они это интерпретируют так: неважно, когда вам исполнилось 27 лет, вот закон сейчас работает, поэтому вы попадаете под этот срок. Ровно так же автоматически они могут вернуть человека в списки подлежащих призыву, потому что подняли возраст призыва».

Во вторник Госдума одобрила и штрафы для уклонистов — тех, кто получил повестку и не пришел в военкомат, оштрафуют до 30 тыс. руб. Такой же штраф, для сравнения, за езду в пьяном виде. Наказание до 20 тыс. введут за несообщение об изменении семейного положения, получении образования или смене прописки.

Вероятно, штрафы будут повторяться после каждой проигнорированной повестки, считает юрист Анастасия Буракова: «Один раз человек может быть привлечен за одно деяние к административной ответственности. Отправили повестку — в назначенное время, дату человек не явился и не предоставил каких-то оснований, что он будет отсутствовать по уважительной причине.

Дальше могут присылать еще одну повестку, еще одну, и, соответственно, если мы говорим о призыве на срочную службу, например, при неоднократной неявке могут возбудить уже уголовное дело».

Кроме того, депутаты запретили покидать Россию тем, кто получил повестку, а до этого ограничили право на вождение машины для тех, кто не пришел по ней в военкомат.

Между тем закон прямо не запрещает явку в комиссариат по доверенности другому человеку. Но многое зависит от цели вызова, продолжает Анастасия Буракова: «Есть разная практика. Некоторые военные комиссариаты допускают прием документов по доверенности, особенно если они касаются отсрочек, допустим, предоставление документов о том, что человек учится. Но для некоторых процедур, конечно, по доверенности невозможно направить представителя, например, для прохождения медицинской комиссии.

Сняться с воинского учета, за неснятие с которого тоже теперь административная ответственность, можно по доверенности.

Это напрямую не прописано в нормативно-правовых актах, тем не менее после 24 февраля некоторые люди озаботились этим вопросом, и им удавалось через представителя сняться с воинского учета».

В одобренном Госдумой законопроекте еще несколько важных поправок. Например, срочники смогут заключать годовые контракты всего спустя месяц после призыва. А губернаторам позволят создавать свои вооруженные военные предприятия в период военного положения и мобилизации. Слово «мобилизация» вообще неоднократно звучало в тексте законопроекта, и, действительно, юридически она все еще не отменена.

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