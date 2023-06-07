Мобилизации добавляют СМС-оповещение

СМС-сообщение о мобилизации не будет приравнено к получению повестки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью РБК. Сообщение в мобильном телефоне будет лишь оповещением о том, что документ сформирован, добавил депутат. 5 июня Минобороны представило проект об информировании граждан о мобилизации. Из него следует, что рассылать уведомления о повестках предлагается тремя способами: на портале «Госуслуги», в личном кабинете налогоплательщика и в СМС. Это поможет быстрее оповестить граждан, заключили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Самого текста повестки в СМС-сообщении не будет, пояснил депутат Андрей Картаполов:

«Это техническое решение проблемы и упрощает само оповещение. Сделано это для удобства наших граждан, чтобы они в полной мере владели всей информацией. Я пока не готов рассказать, что именно будет в этом СМС-оповещении, потому что работа продолжается, и Минобороны должно формировать свои предложения, которые затем утвердит правительство. Скорее всего, это будет просто информация о том, что для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, и просьба ознакомиться с ней на "Госуслугах"».

В апреле в России приняли закон об электронных повестках. Он предполагает создание реестра воинского учета, отправку документа о призыве в письменной и электронной форме, а также ограничения для тех, кто за ним не явился. Новые правила коснутся всех военнообязанных, а не только срочников. По словам Андрея Картаполова, сейчас правительство работает над тем, чтобы обезопасить граждан от фейковых сообщений о мобилизации.

Появление СМС-оповещений ничего принципиально не изменит, рассуждает юрист, учредитель общественной организации «Московский правозащитный центр» Михаил Салкин:

«Такое СМС-сообщение не является юридически значимым, но дополнительно оповещает вас, что нужно куда-то зайти, что-то посмотреть. Соответственно, пока вы не открыли "Госуслуги", повестка не будет считаться полученной. За исключением случая, когда по истечении пяти дней она считается врученной.

Юридически значимым будет считаться только размещение в едином реестре, по которому гражданин считается извещенным. Вручение повестки — под роспись либо, если вы зашли на "Госуслуги", и система зафиксировала факт открытия документа как уведомления о вручении.

Все остальное, даже исходя из этого проекта, считаться не будет.

СМС будет отправляться в момент, когда гражданина внесли в реестр, и с этого момента выезд призывника за границу ограничивается. Поэтому здесь добавляется только информационный элемент».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов известен своими неоднозначными разъяснениями по поводу мобилизации. Например, он заявлял, что закон об электронных повестках не затронет весенний призыв. Однако спустя два дня подтвердил, что документы рассылаться все же будут, правда, в тестовом режиме.

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Елена Иванова