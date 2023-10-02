На Октябрьской набережной построят двухэтажный центр бытовых услуг

Центр бытового обслуживания построят на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга до 2026 года. Предоставление участка под эти цели было одобрено на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства, сообщили 2 октября в пресс-службе комитета по инвестициям.

Площадь предоставляемого под строительство участка составляет 1670 кв. м. Срок строительства — 36 месяцев.

В двухэтажном здании планируют разместить студию красоты, ателье по ремонту одежды и обуви, ювелирную мастерскую, кабинет нотариуса и другое.

После завершения строительства смежные нежилые помещения объекта площадью не менее 80 кв. м. инвестор передаст в собственность города.

Их намереваются закрепить за Центром физической культуры, спорта и здоровья Невского района, где обустроят спортивный зал для занятия киберспортом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на территории ОЭЗ «Новоорловская» в Петербурге возведут ЖК, школу и детсад.

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