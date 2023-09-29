На территории ОЭЗ «Новоорловская» в Петербурге возведут ЖК, школу и детсад

В Санкт-Петербурге одобрили проект строительства жилого комплекса, школы и детского сада на территории Особой экономической зоны «Новоорловская», этот вопрос рассмотрели в рамках совещания губернатора города Александра Беглова с правительством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жилой дом с кабинетом врача общей практики появятся в Приморском районе. Школа сможет принять 850 учеников, а детский сад – 350 детей. Также для жителей построят спортивные комплексы, гостиницы, учреждения культуры и центры, где развернутся научные исследования. Инвестор оборудует и передаст городу два внутриквартальных проезда, а на участке Шуваловского проспекта – от Парашютной улицы до Ново-Никитинской улицы проведет работы по реконструкции дороги.

«Мы создаем условия для привлечения новых резидентов, для комплексного развития территории ОЭЗ. Также продолжаем работу по расширению и оптимизации площадок Особой экономической зоны за счет новых участков»,— подчеркнул господин Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к строительству территории ОЭЗ на территории бывшего завода Toyota в Шушарах приступят в 2025 году, на это может уйти порядка 15,4 млрд рублей.

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