Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр Ярославля рассказал о патрулировании улиц народными дружинниками

В Ярославле на патрулирование улиц вышли народные дружинники, сообщил в своем telegram-канале мэр города Артем Молчанов. Добровольцы работают вместе с сотрудниками полиции.

Господин Молчанов принял участие в инструктировании первой совместной дружины в отделе полиции Кировского района. Полицейские рассказали дружинникам об основных правилах дежурства, обязанностях и мерах предосторожности. После инструктажа добровольцы отправились на патрулирование центра Ярославля.

«При выявлении нарушений общественного порядка дружинники будут оперативно сообщать о них сотрудникам полиции, чтобы в максимально короткие сроки пресекать правонарушения»,— написал мэр Ярославля.

Ярославские власти не в первый раз пытаются возродить советскую традицию. В 2018 году в мэрии заявляли о 14 дружинах, в которых состояло на тот момент 294 человека. Тогда городом руководил Владимир Слепцов. Сейчас, по словам Артема Молчанова, дружин 12, в них состоит более 200 человек. В 2022 году в муниципалитете Ярославля предлагали ввести для дружинников бесплатный проезд в общественном транспорте, но сделано этого не было.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...