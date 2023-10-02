Мэр Ярославля рассказал о патрулировании улиц народными дружинниками

В Ярославле на патрулирование улиц вышли народные дружинники, сообщил в своем telegram-канале мэр города Артем Молчанов. Добровольцы работают вместе с сотрудниками полиции.

Господин Молчанов принял участие в инструктировании первой совместной дружины в отделе полиции Кировского района. Полицейские рассказали дружинникам об основных правилах дежурства, обязанностях и мерах предосторожности. После инструктажа добровольцы отправились на патрулирование центра Ярославля.

«При выявлении нарушений общественного порядка дружинники будут оперативно сообщать о них сотрудникам полиции, чтобы в максимально короткие сроки пресекать правонарушения»,— написал мэр Ярославля.

Ярославские власти не в первый раз пытаются возродить советскую традицию. В 2018 году в мэрии заявляли о 14 дружинах, в которых состояло на тот момент 294 человека. Тогда городом руководил Владимир Слепцов. Сейчас, по словам Артема Молчанова, дружин 12, в них состоит более 200 человек. В 2022 году в муниципалитете Ярославля предлагали ввести для дружинников бесплатный проезд в общественном транспорте, но сделано этого не было.

Антон Голицын