Налоговая подала на банкротство Новосибирской макаронной фабрики

Межрайонная инспекция ФНС 17 по Новосибирской области обратилась в суд с заявлением о банкротстве ООО «Новосибирская макаронная фабрика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Сумма задолженности составила около 1,5 млн руб. Принятие заявления оставлено судом без движения, так как заявитель не приложил к нему часть документов: налоговые декларации, требования об уплате налога, решения, постановления, на которые заявитель ссылается в мотивировочной части заявления, сведения о возбужденных исполнительных производствах, актуальные сведения о наличии за должником зарегистрированного имущества, расчет сумм пени и т.д. ФНС предложено устранить нарушения.

ООО «Новосибирская макаронная фабрика» зарегистрировано в 2008 году, занимается производством макаронных изделий. На сайте компании сообщается, что производство ведет свою историю с 1910 года. Компания владеет ТМ «Луканинъ». По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,9% принадлежит ООО «Оберон групп». В 2022 году выручка макаронной фабрики составила 3,5 млн руб. против 56,1 млн годом ранее, убыток – 4 млн руб. против убытка 8,4 млн руб. в 2021 году.

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Оксана Павлова