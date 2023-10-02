Строители почти уверены

Деловой климат в строительной сфере в третьем квартале в целом остается стабильным, хотя, как следует из обзора Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) ВШЭ, тенденция укрепления предпринимательской уверенности «скорректировалась некоторым замедлением». Так, индекс предпринимательской уверенности немного, на один процентный пункт, снизился по сравнению со вторым кварталом, составив минус 13%, но остался в относительно благоприятной зоне.

Ключевые факторы, влияющие на деловой климат в секторе,— физический объем работ и обеспеченность заказами. Сейчас рост объема работ отмечают 19% опрошенных компаний, снижение — 21%. Более оптимистичны оценки компаний относительно четвертого квартала, который обычно является самым «тучным» с точки зрения объемов ввода: роста ожидают 23%, сокращения — 12%. Одновременно улучшились оценки загрузки производственных мощностей: средний показатель составляет 59% (против 57% кварталом ранее). Впрочем, год назад средняя загрузка оценивалась в 66%.

Несколько ухудшились оценки обеспеченности заказами — детальных данных в обзоре не приводится, но ЦКИ ВШЭ отмечает, что две трети организаций фиксируют сохранение количества заключенных договоров на уровне второго квартала, а среди остальных мнений с перевесом в три процентных пункта преобладают ответы об их снижении. По данным Росстата, средний срок обеспеченности заказами составил в третьем квартале шесть месяцев, как и кварталом ранее.

Индекс бизнес-потенциала, отражающий оценки сложившихся и ожидаемых в ближайшие месяцы тенденций, остается в благоприятном диапазоне — 99,8% (против 99,7% кварталом ранее), что, как отмечается в обзоре, «сигнализирует о сохранении достигнутой в течение года производственной активности и общего финансово-экономического потенциала строительных компаний». Однако, полагает директор ЦКИ ВШЭ Георгий Остапкович, «одной из главных неизвестных является экономическое поведение отрасли в условиях роста ключевой ставки ЦБ и, соответственно, удорожания всех видов кредита, включая ипотечный». Среди факторов, которые ограничивают развитие, по-прежнему остаются высокая стоимость стройматериалов (на это указывают 44% опрошенных), высокие налоги (35%) и недостаток квалифицированных рабочих (24%).

Евгения Крючкова