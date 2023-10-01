AFP: 10 кубинских мигранток погибли в Мексике в результате ДТП

Грузовик, тайно перевозивший мигрантов, перевернулся в мексиканском штате Чьяпас, погибли 10 человек, 25 человек получили ранения, сообщает AFP со ссылкой на местные правоохранительные органы. Источник в прокуратуре заявил агентству, что все погибшие — гражданки Кубы, в том числе одна несовершеннолетняя.

В сообщении местных органов утверждается, что авария произошла недалеко от границы с Гватемалой. Мексиканская газета El Universal, ссылаясь на сообщение местного подразделения полиции, уточнила, что среди пострадавших — четверо несовершеннолетних.

Эрдни Кагалтынов