На Красной Поляне закрыли две канатные дороги из-за приближающейся грозы

На курорте «Красная Поляна» в Сочи из-за приближения грозового фронта закрыты два канатные дороги. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK курорта «Красная Поляна» Фото: VK курорта «Красная Поляна»

«К-4 закрыта на спуск, а К-5 на подъем. Маршруты черной пирамиды также закрыты»,— говорится в сообщении.

По сообщению администрации Сочи, на территории курорта ожидаются проливные дожди с грозами и формирование смерчей над морем 2 октября. Жителям города и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у воды.

Анастасия Донскова

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