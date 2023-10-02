Экспертизу КПО «Островский» проверит СК

Руководитель регионального управления СК России по Ленобласти Сергей Сазин поручил расследовать законность строительства КПО «Островский» после повторной встречи с жителями Выборгского района, выступающими против проекта. Активисты уверены в недостоверности заключений госэкспертизы, настаивают на признании ее недействительной и на остановке строительства. Выполняющая проект КПО компания «Невский экологический оператор» (НЭО) тем временем уже ведет работы и считает свои действия полностью законными. После отмены уголовных дел юристы констатируют отсутствие оснований для приостановки стройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выполняющая проект КПО компания «Невский экологический оператор» (НЭО) тем временем уже ведет работы и считает свои действия полностью законными

Фото: АО «Невский экологический оператор» Выполняющая проект КПО компания «Невский экологический оператор» (НЭО) тем временем уже ведет работы и считает свои действия полностью законными

Фото: АО «Невский экологический оператор»

В адрес следственного управления Следственного комитета России по Ленобласти неоднократно поступали обращения о нарушениях экологического законодательства на территории региона, в частности в районах строительства комплексов по переработке отходов (КПО) в районе карьера «Дубровка» Всеволожского района Ленобласти и в районе карьера «Островское». Поэтому руководитель СУ СК РФ по Ленобласти провел повторный прием граждан — представителей инициативных групп этих районов.

Жители Выборгского района, протестующие против появления КПО «Островский» возле поселков Подгорное и Первомайское, в центре Карельского перешейка, сообщили об имеющемся у них заключении общественной экспертизы, сведения которой не соответствуют выводам государственной экологической экспертизы (см «Ъ-СПб» от 18.10.2022), по сути разрешившей строительство КПО. Активисты предоставили заключения ученых о выявлении на участке, выделенном под объект, флоры и фауны, занесенных в региональную, федеральную и международную Красную книгу, что не было отражено в госэкспертизе. Кроме этого, активисты потребовали расследовать бездействие профильных комитетов правительства Ленинградской области, а также Росприроднадзора и Роспотребнадзора после обнародования информации об обнаружении в поверхностных и подземных грунтовых водах карьера стирола и бензопирена. Следы стирола, появившиеся в источниках воды ближайших поселений, по мнению жителей, стали следствием слива ядовитых веществ в карьер, а ученые, привлеченные активистами, предупреждают, что выбор данного места под объект первого класса опасности не соответствует законодательству РФ по гидрологическим условиям размещения.

Карьер расположен на Лемболовской возвышенности, на которой находится водораздел, питающий реки и озера северной части Карельского перешейка, обращает внимание участница инициативной группы Наталья Смирнова. Здесь также залегает Гдовский водоносный горизонт, где содержатся стратегические запасы пресной воды. «КПО — потенциально опасный объект, в случае непредвиденной ситуации и аварии на таком объекте все химические вещества, содержащиеся в отходах, заразят всю эту воду, а это грозит экологической катастрофой не только для Ленобласти и Санкт-Петербурга, но и для всего Северо-Запада»,— высказывает опасения активистка.

Несколько лет назад территория в границах карьера «Островское» уже рассматривалась под сооружение КПО регионального оператора мусорной реформы УК ООЛО, напоминают активисты. Тогда после проведенных исследований было принято решение, что в этом место строить перерабатывающий завод категорически нельзя. Почему государственная экологическая экспертиза пропустила проект «Невского экологического оператора», непонятно, недоумевают местные жители. Руководитель СУ СК РФ по Ленобласти сказал на встрече с гражданами, что ведомство расследует компетентность экспертов, привлеченных госэкспертизой, и достоверность сделанных ими выводов.

В пресс-службе «Невского экологического оператора» на запрос «Ъ-СПб» ответили, что сегодня компанией изучаются все возможности и перспективы для реализации проекта по строительству данного КПО. «Многие активисты, говоря о КПО, высказывают опасения о возможном вреде окружающей природе. Это не так,— заверяют в НЭО.— Мы живем в этом регионе, работаем в непосредственной близости от КПО, проводим на самой территории КПО рабочий день и возвращаемся вечерами в свои семьи, к своим родным и близким, к детям. Современные КПО являются экологически безопасными в эксплуатации».

Ранее прокуратура Ленобласти отменила постановления СК РФ о возбуждении уголовных дел, связанных с сооружением объекта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил областному управлению обжаловать это решение. Жители уже сами инициировали обжалование, дело рассматривается в Выборгском городском суде Ленобласти.

Опрошенные юристы объясняют, что сам по себе факт подачи заявления об оспаривании заключения экологической экспертизы не препятствует строительству. «До момента вынесения решения суда по такому спору и его вступления в силу заключение будет являться законным и обоснованным. Если же суд установит, что заключение экологической экспертизы противоречит закону, то тогда на этом основании уже будет возможно остановить стройку»,— поясняет Дарья Петрова, кандидат юридических наук, эксперт в области договорного права и судебных споров.

«Если заявители заинтересованы в пресечении каких-либо действий на период судебного разбирательства, они вправе заявить ходатайство о мерах предварительной защиты по административному иску (гл. 7 КАС РФ), в том числе о приостановлении действия оспариваемого решения или совершения в отношении административного истца оспариваемого действия»,— уточняет Дмитрий Моторин, старший юрист экологического направления юридической фирмы Vegas Lex. По его словам, вероятность удовлетворения данного ходатайства будет зависеть от того, насколько заявители смогут обосновать невозможность исполнения судебного акта в будущем без принятия соответствующих мер.

Александра Тен