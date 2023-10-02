Фуд-холлы обживают спальники

У девелоперов растет интерес к открытию фуд-холлов вблизи своих жилых проектов. Компания Л1 откроет подобную площадку в своем торговом центре «Парк молл» на проспекте Просвещения. Ее партнером станет московский оператор Zemskiy Group, запустивший гастропространство в «Галерее». Востребованность этого формата в составе жилых комплексов будет расти, но в спальных районах для них может не хватить трафика, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитики прогнозируют увеличение числа фуд-холлов в Петербурге с 14 до 27

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Аналитики прогнозируют увеличение числа фуд-холлов в Петербурге с 14 до 27

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В торговом центре «Парк молл» на проспекте Просвещения, 43, откроют фуд-холл Eat Market под управлением Zemskiy Group. Об этом «Ъ-СПб» рассказал представитель строительной компании Л1, которой принадлежит комплекс. Гастропространство займет 2600 кв. м и начнет работать в следующем году. На его территории будет представлено 28 различных ресторанных концепций со средним чеком 400–600 рублей. Инвестором фуд-холла выступит Л1 Павла Андреева, которая строит рядом с торговым центром жилой комплекс «Байрон».

В управлении Zemskiy Group находится четыре фуд-холла в Москве и один в Иркутске под брендом Eat Market. Кроме того, у оператора есть аналогичный проект в торговом центре «Галерея». По данным системы «СПАРК», выручка операционной компании сети ООО УК «ИТ Маркет» в 2022 году составила 44,8 млн рублей, чистый убыток — 30,9 млн рублей. Ее владельцами в равных долях являются Владислав Земский и ООО «Адонис» ЦНПГ и ТМ Станислава Першкова.

«Парк молл» является частью жилого комплекса «Лондон парк», который Л1 строила более десяти лет. Изначально торговый центр площадью 60 тыс. кв. м собирались ввести в 2020 году, но затем срок сдвинулся на 2023 год. На протяжении нескольких лет застройщик пытался избавиться от объекта, но не смог найти покупателей.

Инвестиции в фуд-холл могут составить 160–260 млн рублей, отмечает генеральный директор «МТЛ. Управление активами» Станислав Ступников. Размещение в торговом центре такого проекта позволяет привлечь дополнительный трафик и увеличить продолжительность пребывания покупателей, объясняет он. Основными посетителями гастропространства станут жители района, который только в проектах Л1 насчитывает 15 тыс. человек, уточняет представитель застройщика.

Фуд-холлы могут быть успешны в спальных районах с плотной жилой застройкой, особенно в местах с дефицитом коммерческой инфраструктуры, считает заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Кулеш. За пределами центра города зачастую существует нехватка качественных заведений общественного питания, а также мест для отдыха и развлечений, добавляет заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Наталия Киреева.

Однако подобрать хороший состав арендаторов и сделать из фуд-холла точку притяжения в удаленной от метро локации будет непросто, предупреждает ресторатор Петр Лобанов («Бюро», «Мастер и Маргарита», Californication, Pinch). Посещаемость фуд-холлов в спальных районах не растет: это рядовой объект общепита, которым никого не удивишь, подчеркивает он. Оптимальной для фуд-холла является локация вблизи деловых объектов, жилья с наличием туристического трафика, подтверждает госпожа Кулеш.

По данным NF Group, на конец мая в Санкт-Петербурге работало 14 фуд-холлов общей площадью 52,7 тыс. кв. м, где было свободно 15% площадей. В перспективе количество фуд-холлов увеличится до 27, подсчитали в компании. Гастропространства все чаще будут занимать площади в составе жилых комплексов бизнес- и комфорт-класса, как это происходит в Москве, ожидает господин Ступников. По его словам, покупатели обращают внимание на наличие в шаговой доступности от дома всей необходимой инфраструктуры.

Фуд-холл — модный формат, который при наличии продуманной концепции способен генерировать трафик, полагает руководитель департамента развития продукта девелопера AAG. Павел Евсюков. В рамках редевелопмента на территории фабрики «Красное знамя» в Петроградском районе предусмотрено создание ресторанной улицы, которая в теплое время сможет превращаться в гастропространство под открытым небом, указывает он.

Также фуд-холлы перспективно запускать в апарт-отелях, уверен управляющий партнер Fizika Development Александр Кравцов. Разнообразие ресторанных концепций позволяет охватить максимально различные сегменты аудитории и повысить посещаемость комплекса, резюмирует предприниматель.

Константин Куркин