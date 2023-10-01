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Коммерсантъ FM
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«Факел» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Воронежский «Факел» одержал победу в домашнем матче с клубом «Сочи» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Факела».

Голы забили Евгений Марков (43-я минута, с пенальти) и Вячеслав Якимов (47-я). Это первый матч клуба после смены главного тренера.

8 сентября «Факел» возглавил Сергей Ташуев. После матча с «Сочи» команда набрала 8 очков и поднялась на 14-е место в таблице РПЛ. «Сочи» опустился на 16-ю строчку с 6 очками. Это пятое подряд поражение клуба.

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