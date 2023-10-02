«Столото» не отпускает «Бинго»

«Столото» оспаривает решение Роспатента о прекращении правовой охраны товарных знаков «Бинго» и «Кено» в суде по интеллектуальной собственности. В начале года конкурент «Столото» — «Национальные лотереи» — смог добиться признания названий общеупотребительными для лотерей. «Столото» все еще может использовать обозначения в качестве логотипов, но теперь ничто не мешает сделать это и другим участникам рынка. Юристы полагают, что спор продолжится «до исчерпания последних возможностей», сопровождаясь появлением сходных товарных знаков у разных операторов лотерей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что АО «Технологическая компания "Центр"» (бренд «Столото») 25 сентября подало в суд по интеллектуальным правам жалобу на действия Роспатента. Третьим лицом в заявлении указано ООО «Спортивные лотереи» (бренд «Национальные лотереи»).

ТК «Центр» (бренд «Столото») входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна и выступает распространителем билетов ряда лотерей, организованных Минспортом и Минфином. ООО «Спортивные лотереи» (48,5% у ВТБ, остальное у президента Международной федерации бокса Умара Кремлева) распространяет «Национальную лотерею» Минфина «в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений».

В «Национальных лотереях» рассказали “Ъ”, что в начале года оспорили в палате по патентным спорам Роспатента правовую охрану знаков «Бинго» в нескольких вариациях и «Кено», которые принадлежали «Столото», потому что считают их «общеупотребительными для определенных категорий лотерейных игр». В результате правовая охрана «Бинго» и «Кено» была прекращена в части «классов международной классификации товаров и услуг, связанных с лотереями и однородных им», подчеркнули в «Национальных лотереях».

Согласно базе документов Роспатента, основным аргументом в споре было то, что регистрация «Столото» товарных знаков «Бинго» и «Кено» была произведена «в нарушение требований, установленных п. 1 и 3 ст. 1483 ГК РФ». В этой статье установлены основания для отказа в регистрации обозначений в качестве товарного знака, уточняет исполнительный директор «Медиа-НН» Георгий Давидьян. «Если товарный знак зарегистрирован с нарушением требований, решение о регистрации может быть оспорено»,— говорит он. В Роспатенте “Ъ” подтвердили, что отказались регистрировать заявки на товарные знаки «Кено Спортлото» и «Суперкено», поскольку они не соответствовали требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ (не обладали различительной способностью, являлись общепринятыми).

В «Столото» утверждают, что палата нарушила права компании, и намерены восстановить правовую охрану товарных знаков. При этом, подчеркнули в «Столото», прекращение действия исключительных прав не запрещает использовать обозначения в качестве логотипов. Компания использует для проведения лотерей знаки «Кено» и «Рокетбинго».

Наиболее звучные, удачные товарные знаки часто становятся предметом интереса участников рынка с точки зрения возможностей прекращения правовой охраны (или, наоборот, ее сохранения), отмечает гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина. «Можно ожидать, что спор будет продолжаться до исчерпания последних возможностей оспаривания, при этом участвующие компании параллельно могут подавать сходные заявки на регистрацию товарных знаков, которые, в свою очередь, в случае успешной регистрации тоже станут предметом оспаривания»,— говорит она.

При этом, уточняет эксперт, пока все основания, используемые «Спортивными лотереями», направлены на прекращение охраны товарных знаков, но не на «присвоение прав» на них. Слова «Кено» и «Бинго» обозначают популярную игру, разновидность лото, поэтому у потребителя может возникнуть «ложная ассоциация и путаница в отношении исполнителя услуг», отмечали в «Национальных лотереях». Из материалов Роспатента следует, что компания заинтересована в использовании товарных знаков в своей деятельности.

Юлия Юрасова