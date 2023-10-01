«Легионеру» добавили статей

Как стало известно «Ъ», в Татарстане возбудили новое уголовное дело против предполагаемого участника «Легиона “Свобода России”» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Сергея Новикова. Жителя Казани обвиняют в подготовке диверсии. По данным силовиков, он хотел подорвать военную технику на полигоне танкового училища. Ранее в отношении Сергея Новикова уже возбудили дело об участии в террористической организации. Он находится под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители «Легиона “Свобода России”» утверждали, что в мае совершили рейд в Белгородскую область

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Представители «Легиона “Свобода России”» утверждали, что в мае совершили рейд в Белгородскую область

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Новое уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Казани Сергея Новикова возбудило следственное управление СКР по Татарстану. Об этом «Ъ» сообщили источники в правоохранительных органах. Мужчину обвиняют в приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК РФ). Силовики считают его участником организации «Легион “Свобода России”» (признанной террористической и запрещенной в РФ).

Напомним, Сергея Новикова задержали в середине июля 2023 года сотрудники управления ФСБ по Татарстану и сотрудники центра по противодействию экстремизму регионального МВД. По данным правоохранительных органов, с 25 апреля мужчина был участником «Легиона “Свобода России”».

Сергей Новиков, как считают силовики, подыскивал места для проведения диверсий, а также изготавливал технические средства для совершения нападений на различные объекты инфраструктуры.

Кроме того, он «организовывал акции, направленные на распространение идей запрещенной организации».

По данным источников «Ъ», в квартире в Приволжском районе, где проживал задержанный, нашли элементы электрического питания, таймеры для детонаторов, квадрокоптер и несколько килограммов компонентов для взрывчатки. А в лесополосе рядом с полигоном Казанского высшего танкового командного училища был обнаружен схрон, где были спрятаны 17 пластиковых бутылок с керосином и различное снаряжение (хозяйственные перчатки, веревка, скотч). Силовики полагают, что Сергей Новиков хотел поджечь военную бронетехнику на полигоне.

Отметим, что, по данным МВД, Сергей Новиков числился безработным. Ранее он уже был судим по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Управление СКР по Татарстану 18 июля возбудило в отношении задержанного уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). А 20 июля Советский районный суд Казани отправил Сергея Новикова под стражу. На заседании следователь сообщил, что мужчина полностью признал свою вину и начал сотрудничать с силовиками. Сам Сергей Новиков сказал, что его завербовали (неизвестные якобы заплатили ему 25 тыс. руб.).

В августе Сергея Новикова включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Новое уголовное дело, как стало известно «Ъ», содержит два преступных эпизода.

По ст. 281 УК РФ Сергею Новикову грозит до 20 лет лишения свободы, однако с учетом того, что преступление не было завершено, ему могут назначить срок до 15 лет. За участие в террористической организации предусмотрено до 20 лет колонии в качестве наказания.

Напомним, «Легион “Свобода России”» был признан террористической организацией и запрещен на территории РФ Верховным судом России 16 марта 2023 года. Генпрокуратура указывала, что организация создана на Украине для подрыва основ конституционного строя и свержения власти, в том числе путем терактов. Представители «Легиона» брали на себя ответственность за различные акции, в частности за нападения на населенные пункты Белгородской области.

Кирилл Антонов, Казань