Аспиранта МГУ из Нижнекамска внесли в список террористов

Двое жителей Татарстана вошли в список террористов и экстремистов. Информация об этом опубликована на портале Росфинмониторинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В списке оказались аспирант МГУ из Нижнекамска Азат Мифтахов и подозреваемый в подготовке нападения на танковое училище Сергей Новиков.

Первого осудили на шесть лет колонии строгого режима. Его и еще нескольких студентов признали виновными в совершении хулиганства группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия. В 2018 году, по версии следствия, они разбили окно офиса «Единой России» на севере Москвы и бросили туда дымовую шашку/

Сергея Новикова же задержали в июле этого года как участника запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свобода России"». Его подозревают в подготовке терактов на военных объектах республики Татарстан. Суд отправил его под стражу на два месяца.

"Ъ-Казань"