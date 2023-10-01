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Умер народный артист России Виталий Коняев

В возрасте 86 лет вчера, 30 сентября, умер народный артист России Виталий Коняев, сообщается на сайте Малого театра. Он известен, в частности, по ролям в фильмах периода «оттепели» — «Тишина», «Чистое небо» и «Песня о Кольцове».

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Виталий Коняев родился 11 мая 1938 года в Крондштадте. В 1958 году он окончил курс Леонида Волкова в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. В том же году поступил на службу в Государственный академический Малый театр, в котором проработал всю жизнь. Как сообщается на сайте Малого театра, за свою театральную карьеру он исполнил более сотни ролей.

В 1963 году господин Коняев вступил в КПСС. В 1974 году он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 1998 году — заслуженного артиста России. В 2006 году он был награжден орденом Дружбы.

Эрдни Кагалтынов

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