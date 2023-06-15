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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Нидерланды закроют крупнейшее газовое месторождение Европы в октябре

Правительство Нидерландов намерено закрыть газовое месторождение в Гронингене 1 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Официальное решение должно быть принято до конца июня.

Месторождение в Гронингене является крупнейшим в Европе, а на пике его использования здесь добывалось более 50 млрд куб. м газа в год. Однако правительство страны в 2018 году приняло решение о постепенном снижении объемов добычи и последующем закрытии месторождения из-за постоянных землетрясений, связанных с процессом добычи. В прошлом году объем добычи здесь составил всего 4,5 млрд куб. м. В этом году добыча составит не более 2,8 млрд куб. м.

Ранее Нидерланды намеревались закрыть месторождение самое позднее к октябрю следующего года в зависимости от геополитической ситуации. Однако правительство премьер-министра Марка Рютте столкнулось с серьезным давлением со стороны оппозиции и местного населения, которое требовало закрытия месторождения из-за частых землетрясений, вызванных процессом добычи газа. А неделю назад действующее правительство едва избежало вотума недоверия.

В прошлом году власти еще допускали, что могут вообще отказаться от закрытия месторождения. Впрочем, господин Рютте и тогда уточнил, что такой вариант возможен только «в крайнем случае».

Кирилл Сарханянц

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