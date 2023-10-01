«Спартак» забили «Крыльями»

В центральном матче десятого тура чемпионата России «Крылья Советов» одержали крупную победу над «Спартаком» — 4:0. Самарцы набрали 21 очко и по-прежнему занимают второе место. А вот «Динамо» не сумело войти в тройку, добившись ничьей во встрече с «Ахматом» — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В матче с «Крыльями Советов» футболисты «Спартака» (в красно-белой форме) нередко выглядели беспомощными и потерпели самое крупное поражение в нынешнем сезоне Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Момент матча команд «Крылья Советов» и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Момент матча команд «Крылья Советов» и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Момент матча команд «Крылья Советов» и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 4 В матче с «Крыльями Советов» футболисты «Спартака» (в красно-белой форме) нередко выглядели беспомощными и потерпели самое крупное поражение в нынешнем сезоне Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Момент матча команд «Крылья Советов» и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Момент матча команд «Крылья Советов» и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Момент матча команд «Крылья Советов» и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Ставки в матче «Крылья Советов»—«Спартак» были очень высоки, ведь его победителю в качестве приза доставалось второе место. Причем стоило еще серьезно подумать, прежде чем по инерции называть фаворитом этого противостояния столичный клуб.

Самарцы в нынешнем чемпионате чрезвычайно хороши, особенно в атаке: наколотили в девяти турах 21 гол и лидировали по данному показателю в премьер-лиге, даже несмотря на то что многие команды уже провели на матч больше.

Вот и «Спартак», который в последнее время вроде бы наладил взаимодействие в защите и трижды подряд сыграл на ноль с учетом Кубка России, сразу испытал на себе силу самарского нападения. Хозяева сначала заманили красно-белых на свою половину поля, а потом стрелой улетели в контратаку, и Юрий Горшков с передачи Никиты Салтыкова открыл счет. Хотя нельзя не отметить и пассивность защитника гостей Даниила Денисова, и ошибку вратаря Александра Максименко, не закрывшего ближний угол.

«Спартак» тут же ответил залпом Квинси Промеса в штангу. Но и Роман Евгеньев вскоре так жахнул издали, что Максименко еле-еле вытащил мяч. А вот когда в середине первого тайма «Крылья» опять активировали Горшкова, тот безупречно пробил с линии штрафной площади уже в дальний от Максименко угол и оформил дубль. При этом самарцы не только повели 2:0, но и явно поймали кураж. Например, Гленн Бейл так поверил в себя, что даже попробовал забить метров с пятидесяти.

Между тем красно-белые, кажется, вообще не понимали, как взламывать оборону соперника, а когда это иногда удавалось, все равно что-то мешало им хотя бы нанести удар в створ, не говоря уже о том, чтобы заставить крутиться белкой в колесе голкипера Богдана Овсянникова.

А вот Фернандо Костанца перед перерывом имел железный момент для того, чтобы окончательно деклассировать «Спартак». Бразилец махнул мимо ворот и оставил гостям минимальные шансы на положительный результат.

Впрочем, чтобы вернуться в игру, главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю нужно было признать, что он в очередной раз не угадал со стартовым составом, и срочно внести коррективы. Но нет, испанский специалист не произвел никаких замен. Никаких изменений не наблюдалось и в характере матча. Во втором тайме «Крылья» продолжали следовать своему тактическому плану с акцентом на резкие контрвыпады.

Только к 60-й минуте Абаскаль созрел и в одном слоте выпустил трех свежих футболистов, однако немало удивил тем, что убрал безусловного лидера команды, незаменяемого Промеса. Правда, Антон Зиньковский из его зоны наконец-то создал реальную угрозу воротам хозяев, и Овсянников с большим трудом отвел ее. Но, как выяснилось, это был лишь эпизод, и все закончилось для «Спартака» не просто плохо, а очень плохо. Бейл и Костанца помогли отличиться Бенхамину Гарре, а Александр Соболев нарвался на желтую карточку и теперь пропустит из-за перебора предупреждений сверхпринципиальное дерби с ЦСКА в следующем туре.

Да и это оказалось еще не все. Под конец матча Срджан Бабич и Максименко привезли четвертый гол, подарив мяч нападающему самарцев Владиславу Шитову, который закатил его в пустые ворота. «Крылья Советов» вынесли красно-белых, что называется, в одну калитку, закрепившись на втором месте с 21 очком.

Поражение «Спартака» открыло путь в тройку «Динамо», но ему еще надо было победить в Грозном «Ахмат». И у бело-голубых возникли серьезные трудности с решением этой сложной задачи.

В середине первого тайма они оставили без внимания Светослава Ковачева, дав ему принять мяч в штрафной, и болгарин бильярдно положил его в нижний угол. А затем гости изрядно помучились, пытаясь продраться к воротам «Ахмата». К тому же Даниил Фомин не использовал редкий момент, попав в каркас.

Во втором тайме подопечные Марцела Лички все же продавили грозненцев со стандарта, и Роберто Фернандес головой замкнул подачу Бителло. Этот гол раскрыл игру, и команды обменялись серией острых атак, но и с реализацией у них были существенные проблемы. Новичок «Ахмата» Даниэл Жуниор даже не добил в пустой створ мяч, отскочивший от штанги после удара Бернарда Бериши. В итоге матч завершился вничью 1:1, что позволило «Динамо» с 16 очками только догнать «Спартак» и ЦСКА.

Александр Ильин