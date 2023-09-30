«Зенит» увеличил фору

В десятом туре чемпионата России по футболу второе поражение подряд потерпел «Зенит», который сенсационно уступил «Оренбургу» — 1:3. Этой ситуацией воспользовался «Краснодар», победивший «Рубин» — 2:0. Кубанцы укрепили свое лидерство в премьер-лиге, тогда как петербуржцы уже отстают от них на семь очков. Кроме того, «Локомотив», одолев «Пари Нижний Новгород» — 1:0, отодвинул «Зенит» с третьего места на четвертое.

После домашнего поражения от «Локомотива» «Зенит» был, конечно, злой, но и «Оренбург» под руководством нового главного тренера Давида Деограсии стал совершенно другим, выдав пятиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате и Кубке России, которая оборвалась в матче девятого тура с «Нижним Новгородом». И хотя петербуржцы легко открыли счет на второй минуте усилиями Густаво Мантуана, хозяева очень быстро ответили голом Дмитрия Воробьева с передачи Брайана Мансильи. Более того, в середине первого тайма они вырвались вперед, когда тот же Воробьев сбросил мяч на Матиаса Переса при розыгрыше углового и аргентинский защитник вколотил его в сетку. Затем, правда, напожарил голкипер оренбуржцев Николай Сысуев, отдав голевой пас зенитовцу Венделу, но сам все исправил, отразив удар бразильца. А вот Мансилья пробил вратаря гостей Александра Васютина, послав мяч в дальний угол сквозь двух защитников.

«Оренбург» повел 3:1, причем Лукас Вера мог и вовсе сделать разницу «плюс три», если бы использовал стопроцентный момент и не промахнулся после точнейшего навеса Арсена Адамова. К тому же «Зенит» был на грани пенальти в свои ворота, так что до перерыва он еще хорошо отделался. При этом по количеству ударов петербуржцы имели заметное превосходство.

На второй тайм команда Сергея Семака вышла еще более злой и до последнего не верила в происходящее — в то, что она может проиграть в Оренбурге. Гости проводили практически все время в атаке, регулярно беспокоя Сысуева. Порой их давление становилось запредельным, однако хозяева стояли стеной и при случае стремились контратаковать. В концовке у Мантуана еще была возможность вернуть интригу, но его удар головой заблокировал Перес. Не справился с ролью спасателя и Вильсон Изидор, а лучший бомбардир чемпионата Матео Кассьерра отсутствовал даже в заявке по состоянию здоровья.

В итоге «Оренбург» сохранил победный результат и преподнес главную сенсацию тура. «Зенит» же потерпел два поражения подряд, чего с ним не случалось в премьер-лиге с октября 2021 года.

Петербуржцы остались с 17 очками и предоставили шанс тому же «Краснодару» увеличить отрыв до семи баллов.

Лидер чемпионата встречался на выезде с «Рубином». Недавно казанцы пролетели дома со счетом 0:3 «Зениту», а еще раньше их раскатал на «Ак Барс Арене» и «Спартак». С другой стороны, «Динамо» увезло отсюда лишь одно очко, а занимающие второе место «Крылья Советов» вообще здесь уступили. «Краснодар» действовал в Казани с позиции силы, методично раскачивая оборону соперника. Острых моментов создавал немного, тем не менее Жуан Баши и особенно Никита Кривцов, угодивший в перекладину, были близки к голу. А потом гости заработали угловой, и Хуниор Алонсо скинул мяч на Джона Кордобу, который подставил ногу на «пятачке» перед воротами.

Пропустив, «Рубин» тоже проверил краснодарскую оборону на прочность. Но не зря она является сейчас лучшей в премьер-лиге, а если где-то и дает сбой, то ошибки партнеров подчищает вратарь Матвей Сафонов, который остановил опасный прорыв Мирлинда Даку. Ну а когда он бессилен, то и штанги помогают, как это произошло в эпизоде со штрафным ударом Валентина Вады. В целом по первому тайму казанцы вроде бы выглядели не хуже, однако команда Владимира Ивича вновь демонстрировала завидный прагматизм и умение играть по счету.

После перерыва кубанцы продолжали придерживаться этой тактики, ожидая, когда хозяева подсядут физически или потеряют концентрацию. Бывало, что о нападении гости как будто и не думали, работая исключительно вторым номером. Проблема зрелищности матча их тоже абсолютно не волновала. Все было подчинено одной цели — во что бы то ни стало добыть три очка. И даже основной плеймейкер «Краснодара» Эдуард Сперцян, что называется, наступил на горло собственной песне, выполняя скорее функции опорника, чем диспетчера.

А на 86-й минуте южане все же подловили «Рубин» на контратаке. Кордоба протащил мяч до лицевой линии и прострелил на Олакунле Олусегуна, который мощным ударом с близкой дистанции окончательно зафиксировал победу — 2:0. «Краснодар» набрал 24 очка и подтвердил свои претензии не только на лидерство, но и уже, пожалуй, на чемпионство.

Между тем осечкой «Зенита» воспользовался и «Локомотив», который в упорном матче с «Нижним Новгородом» все-таки реализовал преимущество своего поля. На 83-й минуте выстрелили замены наставника москвичей Михаила Галактионова, и Рифат Жемалетдинов с паса Антона Миранчука забил единственный гол. С 18 очками железнодорожники поднялись на третье место, вытеснив из тройки клуб с берегов Невы.

ЦСКА, который завершил вничью четыре встречи подряд, а не побеждал аж с четвертого тура, принимал «Балтику». В противостоянии с командой своего бывшего футболиста, а ныне тренера Сергея Игнашевича армейцы тоже столкнулись с трудностями. Еще в дебюте у них травмировался уже третий центральный защитник — Илья Агапов. Да и сама игра как минимум до перерыва не клеилась.

Тем не менее хозяевам удалось добиться успеха благодаря Виктору Давиле, который технично закрутил мяч в верхний угол. Калининградцы же вообще отбегали матч практически вхолостую, без каких-либо вариантов у чужих ворот. ЦСКА одержал скромную победу 1:0, которая позволила ему с 16 очками догнать «Спартак», притом что красно-белым еще предстоит сыграть с «Крыльями Советов».

Александр Ильин