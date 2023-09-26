В Крыму опровергли информацию об эвакуации полуострова

Информация якобы о начале эвакуации из Крыма и переходе полуострова под юрисдикцию Украины является фейком. Об этом сообщается в близком к Минобороны РФ Telegram-канале «Война с фейками».

Сообщение якобы от имени главы Крыма Сергея Аксенова начало появляться в Telegram-сообществах, посвященных эвакуации из Крыма. Однако данные опровергли власти республики.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о недостоверности публикуемых данных. Он призвал соблюдать «информационную гигиену» и отписываться от сомнительных чатов, в которые могут добавлять пользователей Telegram без их ведома.

Татьяна Ручкина

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