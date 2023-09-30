E1: на СВО погиб член уральской банды Федоровича

В зоне боевых действий на Украине погиб 38-летний Егор Дровников, сообщил портал E1.ru со ссылкой на администрацию Каменск-Уральского. Погибший был участником екатеринбургской банды Василия Федоровича, на счету которой 14 убийств, пять покушений, похищения, разбой и грабежи. Егор Дровников должен был провести в колонии 22 года.

«Когда началась специальная военная операция, заключил контракт с ЧВК "Вагнер". За храбрость, мужество награжден двумя крестами ЧВК, медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги"»,— рассказали в администрации городского округа Каменск-Уральского. В зоне боевых действий погибший был мотострелком.

В июле Егор Дровников заключил контракт с Минобороны и продолжил службу в штурмовом подразделении мотострелковой роты. «Проявил лучшие качества русского солдата»,— добавили в администрации. Он погиб 13 сентября. Прощание с Егором Дровниковым пройдет на Аллее Славы.

Юрист-блогер Василий Федорович вместе с другими участниками банды в возрасте от 19 до 40 лет орудовал на территории Екатеринбурга, Свердловской и Курганской областей с декабря 2006 года по июнь 2012 года. Самое известное убийство банды — расправа с гражданином США Джорджем Кара-Якубяном, тело которого обнаружили на дне смотровой ямы в одном из бесхозных гаражей на Коммунистической улице в Екатеринбурге весной 2012 года.

Всего на скамье подсудимых оказались 9 из 11 предполагаемых участников банды. Помимо Егора Дровникова в нее, например, входил, сын бывшего чиновника администрации губернатора Свердловской области Андрей Зорин. Самым младшим участником был студент УрФУ. В деле банды было 107 томов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина